St. Pauli-Manager Andreas Rettig sagte dem Blatt: "Ich habe den Auern erst gratuliert und dann gesagt, dass wir so etwas hier nicht sehen wollen. Dem Busfahrer sollten sie mal an den Öhrchen ziehen." Aue-Geschäftsführer Michael Voigt entschuldigte sich für den Aussetzer seines Angestellten: "Bei allen Emotionen und Freude über den Sieg ist so eine Reaktion nicht zu akzeptieren. Dafür möchten wir uns bei den Fans von St. Pauli auch entschuldigen. Wir werden die Geschehnisse selbstverständlich intern auswerten."