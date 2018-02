FC St. Pauli gegen 1. FC Nürnberg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

17. Platz: Auch im Erzgebirge bei Aue sind die Zuschauerzahlen übersichtlich. 8.200 Fans sehen im Durchschnitt die Spiele in Sachsen.

