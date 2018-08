FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98 live im TV, Online-Stream und im Ticker schauen

Traum-Einstand für den FC St. Pauli in die neue Saison! Die Kiez-Kicker gewannen am ersten Spieltag mit 2:1 bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg und können diesen guten Start in der Partie FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98 am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) nun veredeln.

Aber: Auch Darmstadt 98 geht mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit. Die Hessen gewannen ebenfalls gegen einen Aufsteiger, bezwangen den SC Paderborn 07 mit 1:0. Für den Fast-Absteiger des Vorjahres der ideale Motivationsschub vor dem schweren Spiel am Millerntor. „Wir wollen natürlich an die Leistungen, und speziell an die Ergebnisse, der beiden vergangenen Auswärtsspiele auf St. Pauli anknüpfen“, sagte SVD-Coach Dirk Schuster. Zuletzt gab es zwei 1:0-Siege für die Lilien, die bereits am Donnerstag in Hamburg trainierten. Marcel Heller könnte bei den Darmstädtern auf dem rechten Flügel für Joevin Jones zum Einsatz kommen.