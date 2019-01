Union Berlin gegen 1. FC Köln heute live im TV und Online-Stream schauen

Spitzenspiel in der Alten Försterei! Mit der Partie 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Köln am Donnerstag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) erwartet die Fans zum Abschluss des 19. Spieltages noch ein echter Hit. Die Kölner brauchen den Auswärtsdreier, um wieder bis auf einen Punkt an den Hamburger SV heranzurücken. Der Spitzenreiter aus Hamburg bezwang am Mittwochabend den SV Sandhausen knapp, aber verdient mit 2:1. Die Eisernen springen mit einem möglichen Heimerfolg auf Rang 3.

Aber: Der FC ist alles andere als ein Lieblingsgegner für die Köpenicker. Union gewann nur eines von insgesamt 7 Spielen gegen den Deutschen Meister von 1978. Dieser Sieg liegt schon mehr als 6 Jahre zurück. Am 21. September 2012 schoss Torsten ,,Tusche" Mattuschka Union zu einem 2:1-Heimerfolg. In dieser Saison gab es im Hinspiel für den Bundesliga-Absteiger aus Köln den ersten Dämpfer: Nur 1:1 im RheinEnergie-Stadion.

FC-Torjäger Simon Terodde kehrt in dieser Partie nach Berlin zurück. Der 30-jährige Stürmer erzielte zwischen 2011 und 2014 insgesamt 23 Liga-Tore für Union Berlin. Für Köln traf er in 18 Spielen 22-mal, also fast so häufig wie in 3 Jahren bei den Berlinern...