FCARBL: So lief das Augsburg-Gastspiel von RB Leipzig auf Twitter

Rauschgift bei Einlasskontrollen sichergestellt - bringt keinen Shit mit in die Arena 💩 #FCARBL

Nachdem es für die Fans des Bundesliga-Aufsteigers aus Leipzig in den vergangenen Wochen auswärts des Öfteren ungemütlich wurde, verdiente sich der FC Augsburg ein Sonderlob.

Anti-RB-Proteste gab es natürlich auch in Augsburg. Aber die Anhänger des FCA wählten eher bildliche Mittel und drückten gleich noch ihren Unmut gegenüber Liga und Verband aus. "DFL, RB und DFB Hand in Hand fahren den Fußball an die Wand", war auf dem ergänzenden Spruchband zu lesen.