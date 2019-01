FC Bayern: Toptalent Alphonso Davies schwärmt von "Weltklasse-Profi" Thiago

Alphonso Davies wechselte in diesem Winter von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister überwies 10 Millionen Euro an den MLS-Klub. Jetzt, im Trainingslager in Doha, sprach der Zugang erstmals ausführlich mit den Medien. Schnell wurde klar: Der 18-Jährige Angreifer ist richtig heiß auf die neue Aufgabe und schaut zu einem Spieler der Bayern ganz besonders auf - dem Mittelfeldstrategen Thiago.

"Für mich ist es eine große Ehre, für diesen großen Verein zu spielen und mit den Spielern auf dem Platz zu stehen", schwärmte Davies: "Im Training orientiere ich mich Beispielsweise an Thiago, er ist ein Vorbild."

Und weiter: „Ich schaue zu Thiago auf. Er inspiriert mich, ist ein Weltklasse-Profi. Wie er den Ball kontrolliert, dribbelt. Er lässt das Spiel einfach aussehen. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen.”