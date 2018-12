FC Bayern: Rummenigge und Hoeneß sitzen am Flughafen fest und verpassen Frankfurt-Termin

Der Grund: Die Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge konnte nicht rechtzeitig mit dem Flugzeug von München nach Frankfurt aufbrechen. Sie saßen gemeinsam mit ihren Kollegen Jan-Christian Dreesen und Jörg Wacker am Flughafen in München fest, weil es bereits diverse Verzögerungen bei den vorherigen Flügen der Maschine zwischen Frankfurt und München gab.

Es hätte so schön werden können: Die Bosse von Eintracht Frankfurt hatten die Kollegen des FC Bayern München vor dem Aufeinandertreffen beider Vereine am Samstagabend zum Weihnachtsessen eingeladen , so schreibt es die Bild. Doch leider muss das gemeinsame Essen kurzfristig ausfallen.

Hoeneß und Co. sollen bereits am Gate 32 gestanden haben, als die Info kam, dass der Flug Verspätung hat, berichtet die Bild. Mit dreieinhalb Stunden Verspätung ging es dann in Richtung Frankfurt. Zum Spiel sollten sie pünktlich in der Arena sein.