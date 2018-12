FC Bayern: Zwölf Monate, zwölf Geschichten - Das Comeback des FC Hollywood

51 seiner 52 Pflichtspiele des Jahres 2018 hat der FC Bayern absolviert. Den letzten Kick bestreiten die Münchner am Sonnabend bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, Sky). Danach sind zwölf Tage Weihnachtsurlaub. Endlich, wird der eine oder andere wohl sagen. Am 4. Januar geht es mit der Abreise ins Wintertrainingslager nach Doha weiter.

Hoeneß kämpft um Heynckes – und verliert:

Der Präsident will es nicht wahrhaben, bettelt Trainer Jupp Heynckes, damals 72, inständig an, doch noch eine weitere Saison zu bleiben – vergeblich. Heynckes sagt im März seinem Kumpel Uli endgültig ab, er will sein vorheriges Leben als Rentner zurück. Erst jetzt fragen die Bayern-Bosse bei Thomas Tuchel an, schon seit Herbst 2017 Karl-Heinz Rummenigges Favorit.

Große Galaauftritte:

Heynckes siegt sich zur Schale. Bereits in der Hinrunde holt der Ancelotti-Nachfolger auf Rettermission die Dortmunder ein und steuert souverän und ungefährdet im Frühjahr auf die sechste Meisterschaft hintereinander zu. Auf dem Weg demontieren die Münchner den BVB mit 6:0 und holen am 29. Spieltag (7. April) mit dem 4:1 in Augsburg den 28. Titel der Vereinsgeschichte – dank „Jupp! Jupp! Jupp!“.