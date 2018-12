FC Bayern: Niko Kovac spricht über Reservistenrolle von Mats Hummels

„Klar ist Mats Weltmeister, die anderen sind keine Weltmeister, aber auch ein Javier (Martinez) hat einen großen Namen oder auch Thiago und auch Kingsley (Coman). Es ist schon so, dass wenn du bei Bayern München spielst, musst du damit rechnen, dass du auch mal auf der Bank sitzt“, erläuterte Kovac.

Zuletzt bot Bayern-Trainer Niko Kovac dreimal am Stück die gleiche Formation auf. Mats Hummels musste sich zuletzt hinter dem immer besser eingespielten Duo Niklas Süle/Jérôme Boateng mit dem Bankdrückerplatz begnügen.

Nun äußerte sich Kovac erneut zum Fall Hummels, der als Weltmeister von 2014 mit seinem Bankplatz sicher nicht zufrieden sein wird. "Ich weiß, was Mats kann und was er schon geleistet hat in dieser Saison, dass man sich auf ihn verlassen kann - wie auf die anderen, die auf der Bank sitzen", sagte Kovac.

Am Samstag trifft der deutsche Rekordmeister in Hannover auf 96. Ein Sieg wäre extrem wichtig, um den Anschluss zu Tabellenführer Borussia Dortmund zumindest zu halten. Nur wird dies mit oder ohne Hummels angegangen?