Niko Kovac stoppt Rotation beim FC Bayern: „Die ersten Elf sind bekannt“

Trainer Niko Kovac hat für den Jahresendspurt des FC Bayern einen totalen Rotationsstopp bei seiner Mannschaft verkündet. „Ich habe gesagt, okay, die Rotation wird stattfinden, aber nur dann, wenn einer verletzt ist beziehungsweise wenn wirklich jemand total am Boden ist“, sagte der Coach des Bundesligisten am Freitag.

Die Spieler, die aktuell „hinten dran sind“, müssten mit der neuen Situation klarkommen: „Das ist sicherlich nicht angenehm, aber das ist das Geschäft.“