Nach Karriereende: Hasan Salihamidzic wünscht sich Franck Ribery beim FC Bayern

Der FC Bayern München steht nicht wie gewohnt an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister muss sich nach 17 Spieltagen mit dem zweiten Platz hinter Borussia Dortmund begnügen. Ein guter Grund, etwas zu ändern.

Und es vergeht fast kein Tag ohne neue Meldungen über mögliche Transfers oder Abgänge des FC Bayern. In einem Interview mit der Sport Bild hat sich nun Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu den Zukunftsplanungen seines Vereins geäußert.

Wie geht es mit Ribéry weiter?

Vor allem der Wirbel um Franck Ribéry und sein Gold-Steak schlug hohe Wellen in den vergangenen Wochen. Der Vertrag des Franzosen läuft zum Saisonende aus, er würde gerne weiter beim FC Bayern München bleiben, der Verein scheint sich da noch nicht so ganz sicher zu sein.

"Es wird Veränderungen in der Mannschaft geben", sagt Salihamidzic: "Ich bin im Moment daran interessiert, dass er sich präsentiert wie in den Wochen vor der Winterpause: in Topform. Das muss Franck verstehen, um nichts anderes geht es. Wir wollen ihn gebührend verabschieden. Das weiß er."