Feine Sahne Fischfilet sammeln für Leutzscher Flutlicht

Leipzig. Feine Sahne Fischfilet schwimmen auf einer Welle des Erfolges durchs Land, gaben am Freitag bereits das zweite ausverkaufte Konzert innerhalb weniger Monate in Leipzig. Vom Triumph der politisch engagierten Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern profitiert auch Oberligist Chemie Leipzig . Denn bei den Auftritten von „Monchi“ Gorkow und Co. wurde auch kräftig für eine Flutlichtanlage im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark gesammelt.

Auf dem Konzertgelände im Clara-Zetkin-Park hatten Feine Sahne Fischfilet am Freitag einen Stand der Chemie-Fans aufbauen lassen, an dem für das Projekt gespendet werden konnte. Hunderte FSF-Fans leisteten wohlwollend Unterstützung, die Band selbst und ihr Label Audiolith Records gaben noch etwas oben drauf. Letztlich kamen so allein am Freitagabend fast 3000 Euro zusammen. Inklusive der Spenden beim ebenfalls ausverkauften Konzert im Februar in der Arena Leipzig konnten nun 5387,70 Euro für die Flutlicht-Kampagne der Grün-Weißen übergeben werden.