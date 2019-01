Freundin von Augsburg-Profi Felix Götze ist Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“

Bei der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) wird auch die Freundin von Fußballer Felix Götze (kickt beim FC Augsburg) dabei sein. Catharina Maranca gehört zu den 35 neuen Kandidatinnen der Castingshow von Supermodel Heidi Klum. Die 19-Jährige will, nach ihrem kürzlich bestandenen Abitur, wie ihre Mutter als Model arbeiten. „Ich möchte ‚Germany’s Next Topmpdel‘ werden, weil ich es einfach als riesengroße Chance für mich erachte, weiter über meine persönlichen Grenzen hinauszuwachsen, mein Hobby zum Beruf zu machen“, sagte Maranca in einem Interview mit dem TV-Sender Pro7, wo die Show Anfang Februar ausgestrahlt wird.