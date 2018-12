Felix Götze: Das denkt er über die Kritik an Bruder Mario

Anzeige

Von der vierten Liga in die Bundesliga. Felix Götze hat diesen Schritt geschafft. Der 20-Jährige mit dem bekannten Nachnamen absolviert für den FC Augsburg seine erste Profi-Saison. In 13 Spielen kam der U20-Nationalspieler bislang fünfmal zum Einsatz - und machte bereits Schlagzeilen: Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub FC Bayern München, bei dem er es nie in die Startformation geschafft hatte, erzielte Götze sein erstes Bundesliga-Tor. Der defensive Mittelfeldspieler kostete dem FCB damit die ersten Punkte in der Saison.

Götze: Kritik am Jugend-System des FC Bayern

Jetzt sprach Felix Götze im Interview mit Sport 1 über seine noch junge Karriere. Den Wechsel von der zweiten Mannschaft des FC Bayern nach Augsburg habe Götze als "große Chance gesehen". Beim FC Bayern musste er auf diese vergeblich warten: "Für mich gab es bei den Profis nicht wirklich eine Chance, um reinzurücken. Ich habe zwar die meiste Zeit dort mittrainiert, aber sich gegen diese Konkurrenz durchzusetzen, ist eine schwere Aufgabe", so Götze.

Götzes ehemaliger Bayern-Teamkollege Niklas Dorsch wurde im Interview mit der tz sogar noch deutlicher: "Ich habe einfach keine faire Chance bekommen. Junge Spieler wurden nicht so beachtet. Wenn du einmal spielst und gleich ein Tor machst, ist das Gerede wieder groß. Davor hat es niemanden interessiert, was ich gemacht habe." Heute spielt Dorsch beim 1. FC Heidenheim in der 2. Liga. Götze will die Kritik von Dorsch zwar nicht komplett unterschreiben, sagt aber auch: "Vielleicht kann man jungen Spielern etwas öfter eine Chance geben, wie man es früher unter Louis van Gaal gemacht hat. Vielleicht entwickelt sich dann auch mal jemand."

Kritik an Mario pushte Felix zum Bundesliga Debüt

So wie sein Bruder Mario es einst als Wunderkind bei Borussia Dortmund tat und später im WM-Finale 2014 das Siegtor für Deutschland schoss. Die Kritik an den heutigen BVB-Star Mario Götze, vor allem zu Saisonbeginn, ließ auch Bruder Felix nicht kalt: "Meiner Meinung nach war die Kritik an ihm nicht immer fair", so der Augsburg-Profi. "Es war nicht einfach für ihn, und auch mich hat das manchmal mitgenommen. Aber insgesamt hat es mich eher gepusht, Bundesliga-Profi zu werden. Nach meinem Tor gegen die Bayern zu sagen, dass ich ihm das widme, war mir sehr wichtig."

Der größte Traum von Felix Götze? Gemeinsam mit seinem Bruder in einem Verein spielen. Beim Überangebot des BVB im defensiven Mittelfeld könnte das allerdings noch dauern. "Für mich wäre es das Schönste, das es gibt", sagte Felix und fügte an: "In München standen wir immerhin schon zusammen auf dem Platz. Das war eine schöne Erfahrung und vielleicht kommt das andere auch noch."