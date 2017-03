Felix Klaus fährt nicht mit nach Karlsruhe

Hannover 96 tritt beim Karlsruher SC ohne Felix Klaus an. Der Linksaußen hatte sich bereits am Donnerstag unwohl gefühlt und fällt aufgrund eines grippalen Infekts gegen den Vorletzten aus. Klaus hat bisher erst ein Saisonspiel verpasst, war in der Rückserie aber nicht mehr so in Top-Form wie noch in der ersten Saisonhälfte.

Für den 24-Jährigen wird wahrscheinlich Mittelfeld-Allrounder Kenan Karaman auf der linken Seiten spielen. Uffe Bech spielt rechts.

Florian Hübner und Noah-Joel Sarenren Bazee sind fit und sitzen im ICE nach Karlsruhe.