Felix Klaus: "Hannover 96 ist so etwas wie der FC Bayern der zweiten Liga"

Felix Klaus, starke Hinrunde! Warum starten Sie in dieser Saison in der zweiten Liga so durch?

Ich kenne die zweite Liga. Mit Fürth bin ich auch aufgestiegen. In Liga zwei gibt es halt nicht den schönsten Fußball. Man muss die Liga vom Kopf her annehmen. Ich stelle mir immer Folgendes vor: Wenn ich den Ball habe, komme ich an jedem vorbei. Mit dem Selbstvertrauen gehe ich das an. Der Trainer bestätigt mir außerdem, dass ich so nicht zu halten bin.

Warum hat das in der ersten Liga nicht geklappt?

Das ist eine gute Frage. Ich war ja nicht schlecht, als ich zu 96 kam. Aber ich bin einfach nicht reingekommen oder war verletzt. Irgendwann habe ich angefangen, mehr auf mein Gewicht zu achten, und jetzt bin ich topfit.

Woher kamen die Probleme mit dem Gewicht?

Es lag gar nicht mal an Süßigkeiten. Ich habe ab und zu nur nicht aufgepasst. Dann habe ich einen Test gemacht, welche Nahrungsmittel ich nicht vertrage. Der Test hat dann gezeigt, dass zum Beispiel Eier meinem Körper Energie rauben.