Felix Klaus über das aktuelle 96-Chaos: "Bin froh, dass ich in Wolfsburg gelandet bin“

Felix Klaus feierte nach 281 Tagen sein Sechs-Minuten-Comeback: Der frühere 96-Profi machte sein erstes Spiel für Wolfsburg beim 1:2 bei Schalke. Eine Bauchmuskelverletzung hatte ihn außer Gefecht gesetzt.

Klaus entflieht dem Chaos

Er sei erleichtert, gerade nicht mehr für 96 zu spielen, sagte Klaus: „Ja, klar, wenn man liest, was da los ist mit (Martin) Kind und den Zuschauern und so, bin ich froh, dass ich hier gelandet bin und wir einen Top-Platz in der Bundesliga haben.“