Felix Magath vor Comeback beim VfB Stuttgart? "Es läuft völlig unrund"

Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath will sich nicht an Gerüchten über einen möglichen Trainer-Wechsel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart beteiligen. „Spekuliert wird viel. Ich habe mir schon lange angewöhnt, dass ich mich mit solchen Dingen erst dann beschäftige, wenn ich mit einer solchen Situation wirklich konfrontiert werde“, sagte der 65-Jährige der dpa am Donnerstag. „Da ich das nicht bin, mache ich mir jetzt nicht viele Gedanken über den VfB Stuttgart.“