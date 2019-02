Ferrari bestätigt: Pascal Wehrlein kehrt in die Formel 1 zurück - als Simulatorfahrer

Wehrlein: "Ferrari ist etwas ganz Besonderes"

Wehrlein, jüngster DTM-Champion 2015, fuhr 2016 für Manor und 2017 für Sauber in der Motorsport-Königsklasse. In der vergangenen Saison hatte er kein Cockpit mehr bekommen und war daher erneut in der DTM angetreten. Der neue Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bescheinigte seinen vier Simulatorfahrern Talent, Fahrgefühl und „ein tiefes Verständnis für Rennwagen und Strecken“. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne.