Was war passiert? Delort war am Sonntagabend in seinem Geländewagen zwischen den französischen Städten Adge und Marseillan in der Nähe von Montpellier unterwegs - am Steuer saß ein Freund von ihm. Als die Polizei das Fahrzeug und die Insassen kontrollieren wollte, hat der Freund von Delorte Gas gegeben und sich eine wilde Verfolgungsjagd mit mehreren Wagen der Polizei geliefert.