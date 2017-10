Festtag für Vorzeigekämpfer: Typen wie Marvin Bakalorz braucht 96 gegen Frankfurt

2014/15 (Rückspiel): Seinen einzigen Treffer bei seinem zweiten Engagement in Hannover erzielte Stürmer Didier Ya Konan im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Sein spätes Tor zum 2:2 (82.) brachte den Roten zumindest noch einen Zähler ein, nachdem die Frankfurter bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Marcelo erzielte das 1:2 für die Hannoveraner. © Boris Roessler

2014/15 (Hinspiel): Der goldene Treffer kurz vor dem Ende und dann noch als Eigentor von einem früheren Braunschweiger – das ist ein Fest für echte Rote gewesen. Alexander Madlung tat dem 96-Anhang diesen Gefallen (88.). © Peter Steffen

2010/11 (Rückspiel): Für Florian Fromlowitz – bis dato Stammkeeper der Niedersachsen - ist es ein Schock gewesen; für alle anderen war es zumindest ein Paukenschlag, dass zum Rückrunden-Auftakt auf einmal ein junger Mann namens Ron-Robert Zieler im Tor der Roten stand, der in der Hinrunde noch die Nummer drei im Torwart-Ranking von Mirko Slomka (hinter Fromlowitz und Markus Miller) gewesen war. Zieler hielt gut, 96 gewann mit 3:0 und zog am Saisonende in die Europa-League ein. © Fredrik Von Erichsen

2010/11 (Hinspiel): Am ersten Spieltag kam schon nach weniger als drei Minuten das Aus für Neuzugang Carlitos. Der Portugiese zog sich zu Beginn seines Punktspieldebüts im Trikot von Hannover 96 direkt einen Kreuzbandriss zu. Die Partie endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber aus Hannover. © Jochen Lübke

2001/02: Die einzigen beiden Zweitliga-Duelle der beiden Vereine gab es in der Aufstiegssaison von Hannover 96. Durch das 1:1 in Frankfurt und die 1:2-Heimniederlage nach dem bereits feststehenden Aufstieg der Roten blieb 96 gegen die Eintracht in dieser Saison sieglos, was außer gegen die Hessen in dieser Saison nur noch gegen Arminia Bielefeld der Fall war. Außerdem war das 1:2 gegen die Frankfurter die einzige Heimniederlage in der gesamten Saison. © Werner Baum

1988/89: Die Partie des 34. Spieltags ist 13 Jahre lang die letzte von Hannover 96 in der Bundesliga gewesen. Das 1:1 nach Treffern von Siegfried „Siggi“ Reich (27.) und Karl-Heinz Körbel (68.) war für die Niedersachsen als bereits feststehender Absteiger sportlich bedeutungslos. Die Frankfurter dagegen retteten sich mit dem Unentschieden im letzten Moment noch in die Relegation und sicherte sich letztlich die Klasse. © imago sportfotodienst

1985/86: Der spät herausgeschossene 3:1 (0:1)-Auswärtssieg am 15. Spieltag (Tore von Jürgen Baier, 66., Karsten Surmann, 89., Siegfried Reich, 90.) ist vor 8000 Zuschauern der einzige in der gesamten Spielzeit gewesen. Am Ende stand der Abstieg in die 2. Bundesliga. © imago sportfotodienst