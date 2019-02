Feuer-Unglück bei Fußball-Klub Flamengo: Große Trauer in Brasilien

Christian war der erste Spieler, der identifiziert wurde. Der 15-Jährige war einer von vielen brasilianischen Jungen, die davon träumten, Fußballprofi zu werden, und als einer von wenigen in diesem von Talenten gesegneten Land war er auch dabei, sich diesen Traum zu erfüllen. Er war Torhüter in der Jugend von Flamengo Rio de Janeiro, einem der größten, populärsten und legendärsten Klubs Brasiliens, in dem einst Zico spielte und bei dem der ehemalige Bremer und Wolfsburger Diego immer noch aktiv aktiv ist.

An diesem Freitagmorgen ist Christians Traum auf tragische Weise jäh zu Ende gegangen, weil ein Feuer die Unterkunft auf dem Trainingsgelände von Flamengo in Vargem Grande, bekannt als „Ninho do Urubu“ (Geiernest), in der die Jugendlichen schlafen, erfasste. Zehn Menschen starben. Sechs Opfer, alle Jugendspieler, sind bereits identifiziert, die Eltern oder andere Familienangehörige sind informiert. Christian ist einer von ihnen, ein anderer hätte an diesem Samstag Geburtstag gehabt.

Derby zwischen Flamengo und Fluminense abgesagt

Der Fla-Flu, das traditionsreiche Stadtderby zwischen Flamengo und Fluminense Rio de Janeiro, zu dem es in an diesem Samstag gekommen wäre, wurde abgesagt. Alexandre Sanz, Fitnesstrainer von Flamengo, sagte dem Nachrichtenportal G1: „Es ist schwierig, ein Spiel zu bestreiten, weil es eine sehr starke emotionale Situation gegeben hat.“ Flamengo-Präsident Rodolfo sprach von der „größten Tragödie, die der Klub in 123 Jahren Geschichte erlebt“ habe. Wilson Witzel, der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, und Rios Bürgermeister Martcelo Crivella riefen drei Tage offizielle Trauer aus.

Die AC Chapecoense, dessen Mannschaft vor zwei Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt war, und Lokalrivale Fluminense drückten in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Spieler wie Lucas Paquetá, der erst von Flamengo zum AC Mailand gewechselt war, und Paulinho, der Vasco Richtung Bayer Leverkusen verlassen hatte, erwiesen den verstorbenen die Ehre.

Tive o prazer de conhecer bem pequeno... e sempre soube da luta dessa família em busca do sonho, não só dele como do irmão dele Criatiano que jogo comigo no madureira! Que Deus possa confortar todos vcs e todos que infelizmente estavam na tragédia! 🙏🏻🌹 https://t.co/POuvoihxb5 — Paulinho (@PaulinhoPH7) February 8, 2019

Das Trainingszentrum wurde erst 2018 eröffnet

Die Feuerwehr, die den Brand löschte, ist laut der Tageszeitung Folha de S. Paulo um 5.17 Uhr alarmiert worden, um 6 Uhr soll sie das Feuer unter Kontrolle gehabt haben. Das Gebäude, in dem die Jugendspieler wie Christian untergebracht waren, ist jedoch ausgebrannt, verkohlte Teile liegen überall herum. Ein Kurzschluss wegen einer defekten Klimaanlage soll Auslöser des Brandes gewesen sein. Ein Bewohner der Gegend will eine Explosion gehört haben. Familienmitglieder, Klubanhänger und Journalisten drängten sich vor dem Trainingsgelände von Flamengo. Die weinrot-schwarze Fahne am Eingang des Geländes hing auf halbmast.

Seinen Sitz hat Flamengo Rio de Janeiro an der Lagoa Rodrigo de Freitas im Herzen der Zona Sul, der berühmten (und beengten) Südzone Rios. Flamengo war mit dem Trainingszentrum in die Wildnis von Vargem Grande im Westen Rios gezogen, weil man dort bessere Bedingungen vorzufinden glaubte und die Jugendarbeit ausbauen wollte. Der brasilianische Klub hatte das erweiterte Trainingszentrum, auf dem man Interviews mit Stars wie dem ehemaligen Bundesliga-Profi Paolo Guerrero zuvor in Containern geführt hatte, erst im vergangenen Jahr stolz eröffnet. Es gilt mit mehreren Fußballplätzen, Fitnessstudios, Physiotherapiepraxen, Unterrichtsräumen und einem Wasserpark als eines der modernsten Brasiliens.

Viele Jugendliche hatten nach schweren Unwettern in Rio frei

Noch befand sich dort jedoch einiges im Übergang. So wurden die Jugendlichen in Containern, die als Schlafräume dienten, untergebracht. Sie sollten einem Klubangestellten zufolge in der kommenden Woche umziehen. Der Stadtverwaltung Rio de Janeiros zufolge hatten die improvisierten Schlafräume keine kommunale Lizenz. „Der Teil der Unterkunft, den das Feuer beschädigte, ist nicht in dem letzten Projekt enthalten, das am 5. April genehmigt wurde“, heißt es in einer Mitteilung.