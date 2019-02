Fiete Arp: Netzreaktionen zum Bayern-Wechsel - Harte Kritik an HSV-Juwel

Der Hamburger SV verliert eines seiner größten Talente an den FC Bayern München. Jann-Fiete Arp wechselt in diesem Sommer oder spätestens 2020 zu den Bayern. Das teilten sowohl der HSV als auch der FC Bayern am Donnerstagabend mit. „Die Vereinbarung enthält flexible Wechselzeiträume“, heißt es in gleichlautenden Erklärungen. „Die Entscheidung, wann er den Hamburger SV verlassen wird, trifft nur Fiete Arp.“ Im Netz werden der Hamburger SV und Arp für den Transfer nun teilweise hart und unter der Gürtellinie attackiert.