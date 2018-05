FIFA 18: Alle Icons für den WM-Modus in Ultimate Team!

Eine WM ohne offizielles Spiel? Unmöglich! Hat sich offenbar auch Entwickler EA Sports gedacht: Am Dienstag, 29. Mai, erscheint das große WM-Update für FIFA 18. Und der kostenlose DLC (Downloadable Content), den ihr am Stichtag auf allen Konsolen und PC herunterlanden könnt, enthält nicht nur den brandneuen WM-Modus mit allen 32 qualifizierten und offiziell lizenzierten Mannschaften - sondern auch eine komplett überarbeitetes Ultimate Team. In FUT World Cup sind nicht nur alle WM-Spieler vertreten, sondern auch eine handverlesene Auswahl von Icons. Im Vergleich zum Hauptspiel kommen vier neue Icons hinzu.