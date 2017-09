FIFA 18: Alle Werte der 96-Profis - Anton und Bebou entwickeln sich am besten

Am 29. September erscheint wieder einmal ein neues Videospiel der FIFA-Reihe. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Electronic Arts bereits die 100 besten Spieler des Games. Nun sind auch die Daten für komplette Mannschaften einsehbar.

​Nachwuchsspieler legt zu

Kein 96-Spieler hat es in die Top-100 der besten Spieler in FIFA 18 geschafft. Trotzdem gibt es einige Überraschungen im Ranking. Waldemar Anton und Neuzugang Ihlas Bebou legten im Gegensatz zum Vorgänger FIFA 17 am meisten zu. Aber auch 96-Talent Mike Steven Bähre hat in der Spielbewertung einen großen Schritt gemacht.

Welche Spieler bei FIFA 18 an Wert gewonnen haben und welche sogar schlechter als in FIFA 17 bewertet wurden, könnt Ihr in unserer Galerie sehen: