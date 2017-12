FIFA 18: FUTmas 2017 - Neue Mega-Aktion für Ultimate Team!

In gut einer Woche startet nach dem "Black Friday" das nächste große Event im FIFA-18-Modus Ultimate Team. Zahlreiche Überraschungen werden wieder auf euch warten - FUTmas, das Event zu Weihnachten, startet nach übereinstimmenden Medienberichten am 15. Dezember 2017.

Deshalb werden viele Spieler in Ultimate Team günstiger!

Warum viele Spieler in FIFA Ultimate Team auf dem Transfermarkt so günstig sind? Das liegt an den vielen Promo-Packs und dem allgemein großen Pack-Volumen in der FUTmas-Zeit. Ihr könnt euch jetzt schon darauf einstellen, dass euer Wunschspieler in gut anderthalb Wochen um die 20 Prozent günstiger zu haben ist als noch aktuell.