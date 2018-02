FIFA 18: Hamburger SV sucht Spieler für Virtuelle Bundesliga

Auch der Hamburger SV folgt dem jüngsten eSports-Trend in der Bundesliga und will zwei Akteure in der Virtuellen Bundesliga, dem nationalen FIFA-18-Wettbewerb, an den Start bringen. Unter den HSV-Fans sucht der Klub deshalb noch einen Spieler für die Xbox One.