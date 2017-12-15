FIFA 18 Karrieremodus: Das sind die besten Schnäppchen!

Anderson Talisca (ZOM, 23, Besiktas Istanbul) - Gesamtwertung: 80/Potenzial: 87/Marktwert: 21 Millionen/Gehalt: 15.000€
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Jesus Corona (RM, 24, FC Porto) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 85/Marktwert: 23 Millionen/Gehalt: 17.000€
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Kepa Arrizabalaga (TW, 22, Athletic Bilbao) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 87/Marktwert: 18 Millionen/Gehalt: 20.000
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Hakim Ziyech (ZM, 24, Ajax Amsterdam) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 85/Marktwert: 23 Millionen/Gehalt: 16.000€
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Alex Telles (LV, 24, FC Porto) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 85/Marktwert: 19 Millionen/Gehalt: 15.000€
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Inaki Williams (RF, 23, Athletic Bilbao) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 87/Marktwert: 24.5 Millionen/Gehalt: 31.000€
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Gelson Martins (RM, 22, Sporting Lissabon) - Gesamtwertung: 81/Potenzial: 88/Marktwert: 25 Millionen/Gehalt: 20.000€
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Inigo Martinez (IV, 26, Real Sociedad) - Gesamtwertung: 82/Potenzial: 86/Marktwert: 24 Millionen/Gehalt: 37.000€
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Florian Thauvin (RF, 24, Olympique Marseille) - Gesamtwertung: 82/Potenzial: 85/Marktwert: 28 Millionen/Gehalt: 40.000€
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Sergio Rico (TW, 23, FC Sevilla) - Gesamtwertung: 82/Potenzial: 87/Marktwert: 21.5 Millionen/Gehalt: 16.000€
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Gianluigi Donnarumma (TW, 18, AC Mailand) - Gesamtwertung: 82/Potenzial: 94/Marktwert: 28.5 Millionen/Gehalt: 35.000€
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Mattia Perin (TW, 24, FC Genua) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 88/Marktwert: 25 Millionen/Gehalt: 28.000€
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Danilo Pereira (ZDM, 25, FC Porto) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 86/Marktwert: 27.5 Millionen/Gehalt: 18.000€
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William Carvalho (ZDM, 25, Sporting Lissabon) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 86/Marktwert: 27.5 Millionen/Gehalt: 21.000€
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Fabinho (ZDM, 23, AS Monaco) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 88/Marktwert: 29.5 Millionen/Gehalt: 37.000€
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Aymeric Laporte (IV, 23, Athletic Bilbao) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 88/Marktwert: 29.5 Millionen/Gehalt: 27.000€
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Thomas Lemar (LM, 21, AS Monaco) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 90/Marktwert: 36.5 Millionen/Gehalt: 37.000€
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Gerónimo Rulli (TW, 25, Real Sociedad) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 89/Marktwert: 25.5 Millionen/Gehalt: 28.000€
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Kylian Mbappé (ST, 18, Paris Saint-Germain) - Gesamtwertung: 83/Potenzial: 91/Marktwert: 41.5 Millionen/Gehalt: 31.000€
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Timo Horn (TW, 24, 1. FC Köln) - Gesamtwertung: 84/Potenzial: 90/Marktwert: 31 Millionen/Gehalt: 39.000€
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