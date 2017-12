FIFA 18 Karrieremodus: Das sind die besten Schnäppchen!

Wer kennt das nicht: Endlich hat man genug Geld angespart, um sein Team gerade so mit einem echten Star zu verstärken - und scheitert dann in den Verhandlungen am üppigen Salär. Top-Spieler verlangen schließlich auch ein Top-Gehalt, und so ist man dann schnell mal einen sechsstelligen Betrag los, um vielleicht doch mal einen prominenten Spieler zu sich zu lotsen.