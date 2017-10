FIFA 18 Karrieremodus: Die stärksten Talente im Spiel!

Carlos Eduardo - Gesamtbewertung: 79/Potenzial: 90

Mit stolzen 7 Millionen Euro Ablöse avancierte der Brasilianer 2007 zum teuersten Zweitliga-Transfer der deutschen Fußball-Geschichte. Der Mittelfeldspieler ließ in Hoffenheim immer wieder aufblitzen, was er drauf hat, und hatte unter anderem Anteil an der sensationellen Hinrunde 2008, als die Kraichgauer als Aufsteiger Herbstmeister wurden. 2010 wechselte Eduardo für 20 Millionen Euro zu Rubin Kazan – ein Fehltritt. In Russland versandete die Karriere des Brasilianers, der 2016 in seine Heimat zurückkehrte und jetzt bei EC Vitoria spielt. Da die brasilianische Serie A nicht in FIFA 18 spielbar ist, fehlt auch Eduardo.