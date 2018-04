FIFA 18: Leak! Neue Details zum WM-Modus veröffentlicht

Nur noch wenige Tage bis zur WM 2018 in Russland - und noch immer gibt es kein offizielles Statement von Entwickler EA Sports, ob FIFA 18 einen WM-Modus spendiert bekommt. Dabei dürfte das nun so gut wie bestätigt sein! Im Netz wurde jetzt das Cover des WM-Spiels geleaked: Es zeigt Cristiano Ronaldo im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft - und nicht nur das! Auch weitere Details werden durch das veröffentlichte Promo-Poster nun klar: Der WM-Modus in FIFA 18 wird kostenlos als Update für Besitzer des Spiels verfügbar sein!

Special Edition von FIFA 18 soll in den Handel kommen

Ein Fake kann so gut wie ausgeschlossen werden. Schon vor einigen Monaten ( der SPORTBUZZER berichtete ) war durchgesickert, dass zur WM kein Vollpreisspiel sondern "nur" ein Update für FIFA 18 erscheint. Das aktuelle Spiel soll alle 32 an der WM beteiligten Nationalmannschaften und einen eigenen WM-Modus spendiert bekommen. Unklar ist allerdings noch, ob alle Stadien der WM enthalten sein werden und auch die Qualifikation nachgespielt werden kann.

This PlayStation Leak Confirms FIFA 18’s World Cup Mode Is About to Drop pic.twitter.com/dEc33lF6T8

Zusätzlich zum WM-Update, das gerüchteweise am 29. Mai erscheinen soll, wird wohl auch eine Spezial-Edition von FIFA 18 mit alternativem Cover in den Handel kommen.

Zur WM 2014 gab es zuletzt ein eigenständiges neues FIFA-Spiel zum Vollpreis - allerdings nur für die alte Konsolengeneration, PS3 und Xbox 360: "FIFA Fussball - Weltmeisterschaft Brasilien 2014" mit 203 in der FIFA organisierten Nationalmannschaften, allen Stadien der WM in Brasilien und einer deutlich verbesserten Präsentation. So wurden zum Beispiel deutsche Fans am Brandenburger Tor beim Public Viewing animiert, die jubeln, falls Deutschland den entscheidenden Elfmeter versenkt. Seitdem suchte man dieses Feature in weiteren Teilen vergebens.