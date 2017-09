FIFA 18: Marco Reus abgewertet - Rating-Boss: "Keine besondere Saison gespielt"

Marco Reus wird im neuen FIFA 18 schlechter bewertet als im Vorgänger. Der 28-Jährige verliert gleich zwei Punkte in der Gesamtstärke gegenüber FIFA 17, wo er noch einer der besten deutschen Feldspieler und internationaler Cover-Star des Spiels war. In der neuen Fußball-Simulation des Herstellers EA Sports erhält Reus ein Rating von 86.

Doch wie genau kam diese Abwertung zustande? Wir haben den Mann exklusiv für den SPORTBUZZER gefragt, der es wissen muss: Michael Müller-Möhring. In unserem FIFA-Countdown blicken wir bis zum 29. September, dem Erscheinungstag von FIFA 18 für alle gängigen Konsolen und PC, hinter die Kulissen des Entwicklers. Müller-Möhring verantwortet seit 2003 unter anderem alle Spielerwerte der FIFA-Serie. Insgesamt arbeiten weltweit über 8000 Menschen an den Spielerwerten in der Fußball-Simulation: Mit seinem 13-köpfigen Team in Köln hat der 50-Jährige bei allen Rating-Entscheidungen das letzte Wort. Sein Team in der Daten-Zentrale des Entwicklers ist zudem auch für die korrekte und authentische Darstellung beispielsweise der Trikots, Stadien oder Fußballschuhe verantwortlich. Bis zum Release präsentieren wir euch jeden Tag einen neuen Teil unseres Countdowns.