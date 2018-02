FIFA 18: Mega-Update zur WM 2018 in Russland - Download statt eigenes Spiel?

Darauf können sich alle FIFA-Fans freuen! Zur Weltmeisterschaft 2018 wird es nach Informationen von goal.com ein großes Update in FIFA 18 geben. Das aktuelle Spiel soll alle 32 an der WM beteiligten Nationalmannschaften und einen eigenen WM-Modus spendiert bekommen. Eine Überraschung: Schließlich hatten spezielle WM- und EM-Spiele zum Vollpreis eine lange Tradition. Mit dem FIFA-18-Update, das wohl noch im Februar oder Anfang März erscheint, soll sich das ändern. Allerdings wird das WM-Paket wohl nicht kostenlos sein. Außerdem ist noch unklar, ob alle Stadien der WM enthalten sein werden - und ob auch die Qualifikation nachgespielt werden kann.

Ähnlich handhabte Entwickler Konami seine Rechte an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich: Statt eines Vollpreisspiels veröffentlichten die Japaner eine kostenlose Erweiterung für Pro Evolution Soccer 2016 - allerdings waren nicht alle Teams lizenziert und nur das Final-Stadion im Spiel enthalten.

WM 2014 zum Vollpreis

Zur WM 2014 gab es zuletzt ein eigenständiges neues FIFA-Spiel zum Vollpreis - allerdings nur für die alte Konsolengeneration, PS3 und Xbox 360: "FIFA Fussball - Weltmeisterschaft Brasilien 2014" mit 203 in der FIFA organisierten Nationalmannschaften, allen Stadien der WM in Brasilien und einer deutlich verbesserten Präsentation. So wurden zum Beispiel deutsche Fans am Brandenburger Tor beim Public Viewing animiert, die jubeln, falls Deutschland den entscheidenden Elfmeter versenkt. Seitdem suchte man dieses Feature in weiteren Teilen vergebens.