FIFA 18, PUBG: Amateur-Klub 1.FC Germania gründet eSports-Sparte

Die großen Fußball-Mannschaften aus der Bundesliga machen es vor: Bereits seit einigen Jahren verfügt der FC Schalke 04 über eine große eSports-Abteilung. RB Leipzig, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sind ebenfalls erfolgreich im virtuellen Geschäft unterwegs. Sogar der altehrwürdige Hamburger SV will in Kooperation mit Schulen, wo Trainings ermöglicht werden sollen, eine eigene eSports-Sparte gründen. Und jetzt greifen noch die Amateurvereine an!

eSports für Amateurteams im Trend

Amateurteams im eSports? Für Martin Müller, Vizepräsident des eSport-Bund Deutschlands, ein klarer Trend. Der gemeinnützige Interessensverband will die Anerkennung des eSport in Deutschland erreichen. "In der nächsten Zeit werden wir wohl etliche weitere Vereine sehen, die Aktivitäten im eSport entfalten. Zudem sind einige Sportverbände dabei sich mit dem Thema zu beschäftigen und für ihre Vereine nutzbar zu machen", sagt Müller. Ein Hemmschuh für mehr Amateurteams im virtuellen Sport sei allerdings die fehlende Gemeinnützigkeit von Aktivitäten im eSport. "Sollte dieser Punkt sich in diesem Jahr lösen lassen, werden wir wohl eine deutliche Ausweitung von eSport in Amateurvereinen sehen", so der Vizepräsident.