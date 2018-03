FIFA 18: Ratings Refresh in der Bundesliga - Neue Mega-Werte für viele Spieler

Die Bundesliga wird in FIFA 18 jetzt noch stärker. Viele Spieler der 1. Liga in Deutschland haben am Donnerstagabend neue Werte verpasst bekommen. Im Rahmen des Ratings Refresh von Hersteller EA Sports haben viele Stars der Bundesliga, die in der Hinrunde gute Leistungen gezeigt haben, ein neues verbessertes Ranking bekommen. Mit dabei: Die absoluten Superstars die Liga.