FIFA 18: Riesen-Ärger um WM-Update - Gratis-Sets verteilt, PC-Shop geschlossen

Auf diesen Tag haben FIFA-Fans sehnlichst gewartet: Am Dienstag hat EA Sports das offizielle WM-Update für FIFA 18 veröffentlicht. Doch reibungslos ging der Release des WM-Modus nicht über die Bühne. Noch am Mittwochnachmittag war aufgrund der Probleme mit dem Patch der Karten-Shop in Ultimate Team (FUT) auf dem PC geschlossen.

Mehrere Hundert Sets kostenlos an Spieler verteilt - aus Versehen!

Ein User berichtete auf Reddit sogar von über 700 offenbar aus Versehen verschenkten Sets, die ganz normal geöffnet werden konnten. Problem für EA: Wer ein Set im WM-Modus öffnet, bekommt das Pack auch im normalen FUT-Modus. Ein Fehler, der zu einer gewaltigen Inflation führen könnte. Also schloss EA schnell den FUT-Shop, um den Schaden in Grenzen zu halten. Während der Shop nach Arbeiten auf den Konsolen Xbox, Playstation und Nintendo Switch bereits am Dienstagabend wieder öffnete, dauern die Arbeiten am PC-Shop weiter an.