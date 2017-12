FIFA 18 TOTW 13: Ultimate Team der Woche mit Mahrez und Petersen veröffentlicht

Das Ultimate Team der Woche 13 in FIFA 18 besteht aus den Stars des internationalen Fußballs. Im Team of the Week 13 stehen unter anderem Samir Handanovic, Riyad Mahrez und Heung-Min Son - und bekommen deutlich bessere "in-Form"-Karten. Auch Bundesliga-Spieler Nils Petersen und Leon Bailey schaffen es in den Auswahl-Kader von FUT.