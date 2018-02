FIFA 18: TOTW 24 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Das Ultimate Team der Woche 24 in FIFA 18 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 24 stehen unter anderem Emre Can, Luiz Suarez und Christoph Kramer. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 24 für FIFA 18 präsentiert (das waren unsere Predictions). Die besten Spieler der Woche 24 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Hier das komplette Team im Überblick - mit einigen Überraschungen!

FIFA 18 Ultimate Team: Das offizielle TOTW 24 Torhüter: Sergio Asenjo (FC Villarreal) - Neue Stärke 87 © Quality Sport Images/Getty Images Verteidigung: Thiago Silva (Paris Saint-Germain) - Neue Stärke 89 © imago/PanoramiC Verteidigung: Mathieu Debuchy (AS Saint-Etienne) - Neue Stärke 82 © imago/PanoramiC Verteidigung: Santiago Arias (PSV Eindhoven) - Neue Stärke 84 © Christof Koepsel/Getty Images Mittelfeld: Ricardo Quaresma (Besiktas Istanbul) - Neue Stärke 86 © Soccrates/Getty Images Mittelfeld: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) - Neue Stärke 87 © Marco Rosi/Getty Images Mittelfeld: Emre Can (FC Liverpool) - Neue Stärke 82 © Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Mittelfeld: Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) - Neue Stärke 82 © dpa Angriff: Luis Suárez (FC Barcelona) - Neue Stärke 95 © Vladimir Rys Photography via Getty Images Angriff: Karim Benzema (Real Madrid) - Neue Stärke 87 © Quality Sport Images/Getty Images Angriff: Romelu Lukaku (Manchester United) - Neue Stärke 88 © Tom Purslow/Man Utd via Getty Images Als Ersatzspieler auf der Bank: © imago Torhüter: Rune Jarstein (Hertha BSC) - Neue Stärke 84 © dpa Verteidigung: Ismaily (Schachtar Donezk) - Neue Stärke: 82 © imago Verteidigung: Alessio Romagnoli (AC Mailand) - Neue Stärke: 82 © Getty Mittelfeld: Adrian Mierzejewski (Sydney FC) - Neue Stärke 82. © Getty Mittelfeld: Aleksandar Bjelica (KV Ostende) - Neue Stärke 78 © Getty Mittelfeld: Richard Neudecker (FC St. Pauli) - Neue Stärke: 73 © Getty Mittelfeld: Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale) - Neue Stärke 79 © Getty Angriff: Lukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) - Neue Stärke 82 © Jimmy Bolcina / Photonews via Getty Images Angriff: Bafétimbi Gomis (Galatasaray Istanbul) - Neue Stärke 82 © Soccrates/Getty Images Angriff: Gabriel Torres (Huachipato FC) - Neue Stärke 76 © imago Angriff: Wilson Morelo (Independiente Santa Fe) - Neue Stärke: 79 © imago Angriff: Teemu Pukki (Bröndby IF) - Neue Stärke: 82 © Getty

In dieser Woche haben es zahlreiche Superstars ins neue TOTW geschafft. Unter anderem Stürmer Luis Suarez. Mit seiner neuen starken Karte könntet ihr den Stürmer mit einer sagenhaften Stärke von 95 aus einem Pack ziehen. Auch Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat es in das Team of the Week geschafft. Sein Siegtor im Spiel gegen Hannover 96 beschert ihm den Platz im begehrten Team.

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 18. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

