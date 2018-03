Das Ultimate Team der Woche 27 in FIFA 18 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 27 stehen unter anderem Toni Kroos, Mohamed Salah und Naby Keita. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 27 für FIFA 18 präsentiert (das waren unsere Predictions). Die besten Spieler der Woche 27 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Das FIFA 18 Team of the Week 26: Auf diese Spieler dürft ihr euch freuen!

FIFA 18 TOTW 27: Das offizielle Team of the Week Toni Kroos, Mohamed Salah und Naby Keita stehen im FIFA 18 Team of the Week 27. Wer noch? © imago, dpa, EA Sports, Montage Torhüter: Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul) - Neue Stärke: 84 © Getty Images Abwehr: Raul Albiol (SSC Neapel) - Neue Stärke: 85 © Getty Images Abwehr: Jorge Meré (1. FC Köln) - Neue Stärke: 82 © dpa Abwehr: James Tomkins (Crystal Palace) - Neue Stärke: 81 © Getty Images Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) - Neue Stärke: 92 © Getty Images Mittelfeld: Naby Keita (RB Leipzig) - Neue Stärke: 85 © Getty Images Mittelfeld: Gelson Martins (Sporting Lissabon) - Neue Stärke: 84 © Octavio Passos/Getty Images Angriff: Mauro Icardi (Inter Mailand) - Neue Stärke: 89 © Getty Images Angriff: Mohamed Salah (FC Liverpool) - Neue Stärke: 91 © Getty Images Angriff: Josip Ilicic (Atalanta Bergamo) - Neue Stärke: 85 © Getty Images Angriff: Josef Martinez (Atlanta United FC) - Neue Stärke: 84 © Getty Images Als Ersatzspieler auf der Bank: © imago Torhüter: Aleksandr Belenov (FK Ufa) - Neue Stärke: 81 © imago/ITAR-TASS Abwehr: Jefferson (Braga) - Neue Stärke: 81 © imago/GlobalImagens Mittelfeld: Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) - Neue Stärke: 84 © Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Mittelfeld: Houssem Aouar (Olympique Lyon) - Neue Stärke: 81 © Getty Images Angriff: Ishak Belfodil (SV Werder Bremen) - Neue Stärke: 81 © Getty Images Angriff: Raul de Tomas (Rayo Vallecano) - Neue Stärke: 82 © imago/MB Media Solutions Angriff: Cenk Tosun (FC Everton) - Neue Stärke: 83 © Getty Images Abwehr: Lloyd Kelly (Bristol City) - Neue Stärke: 67 © Harry Trump/Getty Images Angriff: Besart Berisha (Melbourne Victory) - Neue Stärke: 80 © Getty Images Angriff: Lukas Hinterseer (VfL Bochum) - Neue Stärke: 79 © Getty Images Angriff: Giorgi Kvilitaia (SK Rapid Wien) - Neue Stärke: 78 © imago/Revierfoto Angriff: Bashkim Kadrii (Randers FC) - Neue Stärke: 76 © imago/ritzau

FIFA 18: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Das Highlight im Team ist Toni Kroos. Der deutsche Nationalspieler und Star von Real Madrid kommt auf ein Rating von 92. Mohamed Salah vom FC Liverpool ist ebenfalls dabei, hat sich durch seine Leistungen eine 91er-Bewertung verdient. Aus der Bundesliga stehen gleich mehrere Stars im Team der Woche. Jorge Meré (1. FC Köln), Naby Keita (RB Leipzig) und Ishak Belfodil (Werder Bremen) bekommen Inform-Karten. Aus der 2. Liga ist Lukas Hinterseer vom VfL Bochum dabei.

FIFA 18 TOTW: Was ist das Team of the Week?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 18. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

Die talentiertesten und günstigsten Spieler in FIFA 18 Christian Früchtl (Torwart, 17, Bayern München) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 86/Marktwert: 975.000 Euro © getty Ryan Sessegnon (Linksverteidiger, 17, FC Fulham) - Gesamtbewertung: 67/Potenzial: 86/Marktwert: 1.300.000 Euro © getty Marc Cucurella (Linksverteidiger, 18, FC Barcelona B) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 86/Marktwert: 1.600.000 Euro © imago Dayot Upamecano (Innenverteidiger, 18, RB Leipzig) - Gesamtbewertung: 69/Potenzial: 86/Marktwert: 2.000.000 Euro © getty Juan Foyth (Innenverteidiger, 19, Tottenham Hotspur) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 86/Marktwert: 1.700.000 Euro © imago Cameron Carter-Vickers (Innenverteidiger, 19, Sheffield United) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 85/Marktwert: 1.700.000 Euro © getty Trent Alexander-Arnold (Rechtsverteidiger, 18, FC Liverpool) - Gesamtbewertung: 69/Potenzial: 85/Marktwert: 1.900.000 Euro © getty Brahim Diaz (Offensives Mittelfeld, 17, Manchester City) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.300.000 Euro © getty Oriol Busquets (Defensives Mittelfeld, 18, FC Barcelona B) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.200.000 Euro © getty Elias Abouchabaka (Offensives Mittelfeld, 17, RB Leipzig) - Gesamtbewertung: 62/Potenzial: 85/Marktwert: 650.000 Euro © getty Jordi Mboula (Rechtes Mittelfeld, 18, AS Monaco) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 85/Marktwert: 1.800.000 Euro © imago Vincent Thill (Offensives Mittelfeld, 17, FC Metz) - Gesamtbewertung: 64/Potenzial: 85/Marktwert: 975.000 Euro © imago Marcus Edwards (Rechtes Mittelfeld, 18, Tottenham Hotspur) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 87/Marktwert: 1.200.000 Euro © getty Angel Gomes (Offensives Mittelfeld, 16, Manchester United) - Gesamtbewertung: 64/Potenzial: 89/Marktwert: 975.000 Euro © getty Ben Woodburn (Flügelstürmer, 17, FC Liverpool) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 85/Marktwert: 1.100.000 Euro © getty Jann-Fiete Arp (Stürmer, 17, Hamburger SV) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 85/Marktwert: 825.000 Euro © getty Ben Brereton (Stürmer, 18, Nottingham Forest) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.300.000 Euro © imago Han Kwang Song (Stürmer, 18, Perugia) - Gesamtbewertung: 67/Potenzial: 86/Marktwert: 1.600.000 Euro © imago Jadon Sancho (Flügelstürmer, 17, Borussia Dortmund) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 86/Marktwert: 800.000 Euro © imago

