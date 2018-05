Das Ultimate Team der Woche 36 in FIFA 18 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 36 stehen unter anderem David Villa, Hakan Calhanoglu und Fernando Torres. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere "In-Form"-Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week beziehungsweise TOTW 36 für FIFA 18 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 36 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte "In-form"-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Hier das komplette Team der Woche im Überblick!

FIFA 18: TOTW 36 - Das offizielle Team of the Week Der SPORTBUZZER zeigt, welche Stars es ins FIFA 18 Team of the Week 36 geschafft haben. © dpa/EA Sports/Montage Torhüter: Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain) - Neue Stärke: 84 © Matthias Hangst/Getty Images Abwehr: Nicolas N'Koulou (FC Turin) - Neue Stärke: 84 © Gabriele Maltinti/Getty Images Abwehr: Léo Dubois (FC Nantes) - Neue Stärke: 84 © imago/PanoramiC Abwehr: David Lopez (RCD Espanyol) - Neue Stärke: 82 © Alex Caparros/Getty Images Mittelfeld: Franco Vázquez (FC Sevilla) - Neue Stärke: 87 © David Ramos/Getty Images Mittelfeld: Kengo Nakamura (Kawasaki Frontale) - Neue Stärke: 82 © Masashi Hara/Getty Images Mittelfeld: Romain Hamouma (AS Saint-Etienne) - Neue Stärke: 82 © imago/PanoramiC Mittelfeld: Matias Falero Vecino (Inter Mailand) - Neue Stärke: 82 © Mario Carlini /Iguana Press/Getty Images Mittelfeld: Malcom (FC Girondins Bordeaux) - Neue Stärke: 84 © imago/PanoramiC Angriff: David Villa (New York City FC) - Neue Stärke: 84 © dpa Angriff: Emmanuel Adebayor (Istanbul Basaksehir) - Neue Stärke: 84 © Aitor Alcalde/Getty Images Auf der Bank Torhüter: Jonathan Orozco (Santos Laguna) - Neue Stärke: 81 © imago/ZUMA Press Abwehr: Joao Pereira (Trabzonspor) - Neue Stärke: 81 © imago/Seskim Photo Mittelfeld: Rodrigo Hernandez (FC Villarreal) - Neue Stärke: 81 © Fotopress/Getty Images Mittelfeld: Federico Viviani (SPAL) - Neue Stärke: 81 © Mario Carlini/Iguana Press/Getty Images Angriff: Fernando Torres (Atlético Madrid) - Neue Stärke: 84 © dpa Angriff: Hakan Calhanoglu (AC Mailand) - Neue Stärke: 82 © dpa Angriff: Maxi Gomez (Celta Vigo) - Neue Stärke: 81 © Octavio Passos/Getty Images Mittelfeld: Adam Fraczczak (Pogon Stettin) - Neue Stärke: 77 © imago/Newspix Mittelfeld: Dominik Frieser (WAC Wolfsberg) - Neue Stärke: 68 © imago/GEPA pictures Manu Barreiro (Club Gimnastic de Tarragona) - Neue Stärke: 79 © imago/MB Media Solutions Angriff: Cyle Larin (Besiktas Istanbul) - Neue Stärke: 79 © Jan Hetfleisch/Bongarts/Getty Images Angriff: Jaime Mata (Real Valladolid) - Neue Stärke: 79 © imago/Marca

In dieser Woche hat es kein Spieler aus der Bundesliga ins Team of the Week geschafft. Dafür steht mit Alphonse Aréola der Torwart von Paris Saint-Germain in der Auswahl. Der ehemalige Dortmund-Trainer Thomas Tuchel ist seit Kurzem PSG-Coach. Das beste Rating erhält diese Woche Franco Vázquez vom FC Sevilla, der auf eine 87er-Bewertung kommt. Außerdem steht David Villa vom New York City FC in der Auswahl. Auch Fernando Torres ist dabei.

FIFA 18 Ultimate Team: Was ist das TOTW überhaupt?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 18. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

Die talentiertesten und günstigsten Spieler in FIFA 18 Christian Früchtl (Torwart, 17, Bayern München) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 86/Marktwert: 975.000 Euro © getty Ryan Sessegnon (Linksverteidiger, 17, FC Fulham) - Gesamtbewertung: 67/Potenzial: 86/Marktwert: 1.300.000 Euro © getty Marc Cucurella (Linksverteidiger, 18, FC Barcelona B) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 86/Marktwert: 1.600.000 Euro © imago Dayot Upamecano (Innenverteidiger, 18, RB Leipzig) - Gesamtbewertung: 69/Potenzial: 86/Marktwert: 2.000.000 Euro © getty Juan Foyth (Innenverteidiger, 19, Tottenham Hotspur) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 86/Marktwert: 1.700.000 Euro © imago Cameron Carter-Vickers (Innenverteidiger, 19, Sheffield United) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 85/Marktwert: 1.700.000 Euro © getty Trent Alexander-Arnold (Rechtsverteidiger, 18, FC Liverpool) - Gesamtbewertung: 69/Potenzial: 85/Marktwert: 1.900.000 Euro © getty Brahim Diaz (Offensives Mittelfeld, 17, Manchester City) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.300.000 Euro © getty Oriol Busquets (Defensives Mittelfeld, 18, FC Barcelona B) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.200.000 Euro © getty Elias Abouchabaka (Offensives Mittelfeld, 17, RB Leipzig) - Gesamtbewertung: 62/Potenzial: 85/Marktwert: 650.000 Euro © getty Jordi Mboula (Rechtes Mittelfeld, 18, AS Monaco) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 85/Marktwert: 1.800.000 Euro © imago Vincent Thill (Offensives Mittelfeld, 17, FC Metz) - Gesamtbewertung: 64/Potenzial: 85/Marktwert: 975.000 Euro © imago Marcus Edwards (Rechtes Mittelfeld, 18, Tottenham Hotspur) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 87/Marktwert: 1.200.000 Euro © getty Angel Gomes (Offensives Mittelfeld, 16, Manchester United) - Gesamtbewertung: 64/Potenzial: 89/Marktwert: 975.000 Euro © getty Ben Woodburn (Flügelstürmer, 17, FC Liverpool) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 85/Marktwert: 1.100.000 Euro © getty Jann-Fiete Arp (Stürmer, 17, Hamburger SV) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 85/Marktwert: 825.000 Euro © getty Ben Brereton (Stürmer, 18, Nottingham Forest) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 85/Marktwert: 1.300.000 Euro © imago Han Kwang Song (Stürmer, 18, Perugia) - Gesamtbewertung: 67/Potenzial: 86/Marktwert: 1.600.000 Euro © imago Jadon Sancho (Flügelstürmer, 17, Borussia Dortmund) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 86/Marktwert: 800.000 Euro © imago

