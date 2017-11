FIFA 18 TOTW 9 veröffentlicht: Ultimate Team der Woche mit Tolisso und Silva

Diese Stars schaffen es ins Team of the Week!

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 9 für FIFA 18 präsentiert (das waren die Predictions). Die besten Spieler der Woche 9 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!