FIFA 18 TOTY in Ultimate Team: Release und alle Nominierten im Überblick

TOTY-Hammer in FIFA 18: Alle Nominierten und neuer ein Modus! EA Sports hat am Montag überraschend einen neues Modus für die Wahl des Team of the Year (TOTY) bekannt gegeben. Der Publisher setzt in diesem Jahr nicht auf die FIFA World XI - sondern auf eine Wahl. Der Modus, der Release der besten Karten - und unsere Predictions hier.

Ultimate Team wird nie wieder so sein, wie es einmal war - wenn DIESE Karten veröffentlicht werden! Das Team of the Year (TOTY) wirft seine Schatten voraus. Die beste Elf des Jahres 2017 bekommt von Entwickler EA Sports die stärksten Cards verpasst, die es jemals in Ultimate Team in FIFA 18 geben wird. Ein Ronaldo mit Stärke 99? Ein Kimmich mit einem Wert von 92? Gut möglich, denn das Team des Jahres bekommt traditionell die besten Werte.

Wer schafft es ins TOTY des Jahres 2017 in Ultimate Team?

Ganz einfach: Die Spieler, die im kompletten Kalenderjahr 2017 durch gute Leistungen brilliert haben. In jeder Woche des Jahres hat Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern gekürt. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - auch weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt. Im Team of the Year (TOTY), das traditionell am Anfang des Jahres erscheint, ist das nicht anders. Nur sind die Attribut-Steigerungen deutlich größer.

Entwickler und Publisher EA Sports hat bereits eine Shortlist mit den 55 nominierten Spielern für das TOTY bekannt gegeben. Die vollständige Liste hier:

Das sind die Nominierten für das Team of the Year! Nominiert für das Team of the Year in FIFA 18 - und womöglich auch dabei: Cristiano Ronaldo und Toni Kroos von Real Madrid. Hier alle Nominierten im Überblick. © imago/dpa/Montage Torwart: Gianluigi Buffon (Juventus Turin) © getty/Francesco Pecoraro Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) © imago/PA Images Keylor Navas (Real Madrid) © dpa Jan Oblak (Atlético Madrid) © imago/UK Sports Pics David De Gea (Manchester United) © getty/Laurence Griffiths Abwehr: Marcelo (Real Madrid) © getty/Juan Manuel Serrano Arce Alex Sandro (Juventus Turin) © imago/Gibraudi/ImagePhoto David Alaba (FC Bayern München) © dpa Filipe Luis (Atlético Madrid) © imago/Action Plus Marcos Alonso (FC Chelsea) © imago/PA images Jordi Alba (FC Barcelona) © imago/ZUMA Press Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) © imago/Action Plus Sergio Ramos (Real Madrid) © getty/Denis Doyle Gerard Piqué (FC Barcelona) © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Diego Godin (Atlético Madrid) © imago/Pacific Press Agency David Luiz (FC Chelsea) © imago/AFLOSPORT Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) © imago/ZUMA Press Thiago Silva (Paris Saint-Germain) © imago/GEPA Pictures Leonardo Bonucci (Juventus Turin) © dpa Daniel Carvajal (Real Madrid) © getty/Martin Rose Joshua Kimmich (FC Bayern München) © getty/Alexander Hassenstein Dani Alves (Paris Saint-Germain) © imago/PanoramiC Kyle Walker (Manchester City) © imago/Focus Images Antonio Valencia (Manchester United) © imago/Sportimage César Azpilicueta (FC Chelsea) © imago/Action Plus Mittelfeld: Eden Hazard (FC Chelsea) © getty/Clive Rose Emil Forsberg (RB Leipzig) © dpa Luca Modric (Real Madrid) © getty/Laurence Griffiths Isco (Real Madrid) © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Casemiro (Real Madrid) © dpa Toni Kroos (Real Madrid) © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Dele Alli (Tottenham Hotspur) © imago/Action Plus Kevin De Bruyne (Manchester City) © getty/Stu Forster N'Golo Kanté (FC Chelsea) © getty/Shaun Botterill Marco Verratti (Paris Saint-Germain) © imago/PanoramiC Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) © imago/Action Plus Radja Nainggolan (AS Rom) © imago/Gribaudi ImagePhoto Thiago (FC Bayern München) © dpa Andrés Iniesta (FC Barcelona) © imago/DeFodi Arjen Robben (FC Bayern München) © dpa Philippe Coutinho (FC Liverpool) © dpa Angriff: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) © imago/Uwe Kraft Neymar (Paris Saint-Germain) © getty/Alexander Hassenstein Alexis Sánchez (FC Arsenal) © getty/Catherine Ivill Robert Lewandowski (FC Bayern München) © getty/Alex Grimm Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) © getty/Catherine Ivill Harry Kane (Tottenham Hotspur) © getty/Catherine Ivill Luis Suárez (FC Barcelona) © dpa Romelu Lukaku (Manchester United) © dpa Sergio Agüero (Manchester City) © dpa Antoine Griezmann (Atlético Madrid) © imago/Action Plus Paulo Dybala (Juventus Turin) © imago/Pacific Press Agency Dries Mertens (SSC Neapel) © imago/VI Images Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) © getty/Dean Mouhtaropoulos Lionel Messi (FC Barcelona) © getty/Fotopress

Wie wird das FIFA 18 Team of the Year ausgewählt?

In diesem Jahr haben sich die Entwickler etwas Besonderes ausgedacht: Im vergangenen Jahr war das TOTY einfach die Elf, die von der FIFA im Rahmen der Weltfußballerwahl zur Mannschaft des Jahres gekürt wurde. In diesem Jahr ist es komplett anders: EA Sports hat 55 Spieler nominiert und bittet nun Athleten, Profi-Zocker und Medien, ihre Elf des Jahres auszuwählen. Dafür hat EA den Wählern eine sogenannte Ballot Box zugeschickt. Bis zum 12. Januar sollen sie ihre Stimme via Social Media abgegeben haben. Die Stimme der Fans, Spieler und Profis zählt in der Endabrechnung 60 Prozent, die Meinung von EA 40 Prozent.

So sieht unsere Meinung zum Team of the Year in FIFA 18 aus - unsere Prediction:

FIFA 18: Die Predictions zum Team of the Year! Torwart: Gianluigi Buffon (Juventus Turin) - Neue Stärke 97 © getty/Francesco Pecoraro Abwehr: Gerard Piqué (FC Barcelona) - Neue Stärke 94 © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Abwehr: Sergio Ramos (Real Madrid) - Neue Stärke 95 © getty/Denis Doyle Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) - Neue Stärke 92 © getty/Alexander Hassenstein Mittelfeld: Eden Hazard (FC Chelsea) - Neue Stärke 96 © getty/Clive Rose Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) - Neue Stärke 96 © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Mittelfeld: N'Golo Kanté (FC Chelsea) - Neue Stärke 95 © getty/Shaun Botterill Mittelfeld: Kevin De Bruyne (Manchester City) - Neue Stärke 95 © getty/Stu Forster Angriff: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - Neue Stärke 99 © imago/Uwe Kraft Angriff: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - Neue Stärke 96 © getty/Catherine Ivill Angriff: Lionel Messi (FC Barcelona) - Neue Stärke 98 © getty/Fotopress Als mögliche Kandidaten für das TOTY in FIFA 18 zunächst auf der Bank: © imago Torwart: David De Gea (Manchester United) © getty/Laurence Griffiths Abwehr: Marcelo (Real Madrid) © getty/Juan Manuel Serrano Arce Abwehr: Daniel Carvajal (Real Madrid) © getty/Martin Rose Abwehr: Dani Alves (Paris Saint-Germain) © imago/PanoramiC Mittelfeld: Luca Modric (Real Madrid) © getty/Laurence Griffiths Mittelfeld: Isco (Real Madrid) © getty/Gonzalo Arroyo Moreno Angriff: Neymar (Paris Saint-Germain) © getty/Alexander Hassenstein Angriff: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) © getty/Dean Mouhtaropoulos Angriff: Alexis Sánchez (FC Arsenal) © getty/Catherine Ivill Angriff: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) © getty/Catherine Ivill Angriff: Robert Lewandowski (FC Bayern München) © getty/Alex Grimm

Traditionell gibt es im Team of the Year in Ultimate Team im Gegensatz zum TOTW keine Ersatzspieler. Nur die besten elf Spieler bekommen die ultra seltenen Karten. Wir haben die Top-Elf gekürt - haben allerdings auch Spieler auf die Bank platziert, von denen wir ausgehen, dass sie ebenfalls ein Wort bei der EA-Wahl zum TOTY mitsprechen könnten. In unserem Team des Jahres befinden sich neben den üblichen Verdächtigen um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auch echte Überraschungen

Wann erscheint das TOTY in FIFA 18?

Schon bald! Am 15 Januar wird mit der Bekanntgabe der Weltelf in FIFA 18 auf dem offiziellen Social-Media-Kanal von EA Sports begonnen. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen! Diese Vorhersage wird allerdings wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit dem endgültigen TOTY übereinstimmen. Es ist also riskant, auf Grundlage der Predictions auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Trotzdem geben sie einen Überblick, wer es ins Team schaffen könnte.

