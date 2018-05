FIFA 18 Ultimate Team: TOTS veröffentlicht - Das ist das Bundesliga Team of the Season!

Das Bundesliga Team of the Season in FIFA 18 Ultimate Team: Starke Spezialkarten für die Spieler, die in der englischen Liga die beste Saison gespielt haben. Jetzt wurde das Team der Saison veröffentlicht. Das ist das Bundesliga-TOTS 2017/18!

Das Team of the Season Event in FIFA 18: Die besten Spieler der Saison werden in den Teams für ihre Leistungen ausgezeichnet und erhalten Spezialkarten, die es besser kaum gibt. Für jede der großen Ligen (Bundesliga, Premier League, La Liga, ...) bekommt ein eigenes Team mit den besten Spielern der Saison. Außerdem wählen die Fans das Community TOTS, mit ihren Lieblingsspielern dieser Serie. Zum Ende des Events wird außerdem das Ultimative TOTS, mit den allerbesten Spielern der Saison veröffentlicht.

Entwickler EA Sports hat jetzt das Bundesliga TOTS veröffentlicht. Wer hat es ins Bundesliga TOTS der Saison 2017/18 in Ultimate Team geschafft? Ganz einfach: Die deutsche Community konnte abstimmen. Die Spieler, die in der Bundesliga die mit den besten Leistungen in der vergangenen Saison überzeugten haben sich in der Abstimmung im Duell gegen zwei andere Kandidaten durchgesetzt.

In Packs zu bekommen

Nun stellte EA Sports via Twitter das Team vor. Die begehrten Spezialkarten werden nun über Packs und den Transfermarkt in Umlauf gebracht. In der Woche nach der Veröffentlichung können die Spieler sie in Packs ziehen und auch themenbezogene Squad-Building-Challenges absolvieren, um an die gewünschten Karten zu kommen. Danach werden sie nur noch auf dem Transfermarkt zu bekommen sein. Zunächst einmal wurde jetzt die Startelf des Teams veröffentlicht - das ist sie:

FIFA 18: Bundesliga Team of the Season Bayerns Torschützenkönig Robert Lewandowski und Schalkes Derbyheld Naldo haben es ins Bundesliga-TOTS geschafft. Wer noch? Klickt euch durch die Galerie! © Getty Images/Montage Tor: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt) © Getty Linksverteidiger: Wendell (Bayer Leverkusen) © Getty Innenverteidiger: Naldo (Schalke 04) © Getty Innenverteidiger: Mats Hummels (Bayern München) © Getty Rechtsverteidiger: Joshua Kimmich (Bayern München) © Getty Linksaußen: Leon Bailey (Bayer Leverkusen) © Getty Zentraler Mittelfeldspieler: James (Bayern München) © Getty Zentraler Mittelfeldspieler: Leon Goretzka (Schalke 04) © Getty Rechtsaußen: Thomas Müller (Bayern München) © Getty Stürmer: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) © Getty Stürmer: Robert Lewandowski (Bayern München) © Getty

Bundesliga Team of the Season - unsere Prognose

Wir hatten vor der Bekanntgabe des Teams schon einmal vorausgeschaut und anhand der Leistungen der Bundesliga-Spieler prognostiziert, wer es ins Team schaffen könnte. Schaut euch unsere Prediction an!

FIFA 18 Ultimate Team: Das Bundesliga Team of the Season - Unsere Prognose! Naldo, Niclas Füllkrug und Robert Lewandowski haben mit ihren Saisonleistungen nachdrückliche Bewerbungen für einen Platz im Bundesliga-TOTS abgegeben. Wir haben auch den Rest des Teams für euch schon einmal vorhergesagt. Klickt euch durch! © Getty Images/Montage Im Tor: Jiri Pavlenka (SV Werder Bremen) - TOTS-Stärke 86 © imago/Nordphoto In der Abwehr: Philipp Max (FC Augsburg) - TOTS-Stärke 86 © 2017 Getty Images Mats Hummels (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 95 © 2017 Getty Images Naldo (FC Schalke 04) - TOTS-Stärke 92 © 2018 Getty Images Joshua Kimmich (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 91 © 2017 Getty Images Im Mittelfeld: Javi Martinez (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 92 © 2017 Getty Images Naby Keïta (RB Leipzig) - TOTS-Stärke 92 © 2017 Getty Images James Rodriguez (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 93 © 2018 Getty Images Im Angriff: Angriff: Leon Bailey (Bayer 04 Leverkusen) - TOTS-Stärke 88 © 2018 Getty Images Robert Lewandowski (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 96 © 2018 Getty Images Thomas Müller (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 94 © 2017 Getty Images Auf der Bank: Tor: Sven Ulreich (FC Bayern München) - TOTS-Stärke 85 © 2018 Getty Images Abwehr: Salif Sané (Hannover 96) - TOTS-Stärke 89 © 2018 Getty Images Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) - TOTS-Stärke 88 © 2017 Getty Images Mittelfeld: Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen) - TOTS-Stärke 91 © 2017 Getty Images Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Schalke 04) - TOTS-Stärke 91 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Michael Gregoritsch (FC Augsburg) - TOTS-Stärke 85 © 2017 Getty Images Mittelfeld: Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) - TOTS-Stärke 88 © 2017 Getty Images Angriff: Serge Gnabry (TSG Hoffenheim) - TOTS-Stärke 88 © 2018 Getty Images Angriff: Mark Uth (TSG Hoffenheim) - TOTS-Stärke 87 © 2018 Getty Images Angriff: Niclas Füllkrug (Hannover 96) - TOTS-Stärke 87 © 2018 Getty Images Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) - TOTS-Stärke 91 © 2017 Getty Images Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) - TOTS-Stärke 86 © 2017 Getty Images

