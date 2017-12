FIFA 18 Ultimate Team: Das sind die besten Stürmer für FUT!

Das bunt gemischte Feld besteht dabei aus heutigen Stars und Legenden, die zu den besten Spielern bei FIFA 18 gehören - natürlich auch unter Berücksichtigung der Bonus-Aktionen wie dem "Team of the Group Stage". In der Galerie erfahrt ihr außerdem, wie teuer die einzelnen Stars werden dürften. Die angegebenen Preise basieren dabei auf den Daten der letzten 24 Stunden und zeigen teilweise enorme Unterschiede an. Etwas Geduld beim Kauf kann sich also lohnen!