Das Ultimate Team der Woche 33 in FIFA 18 ist jetzt offiziell verfügbar: Im TOTW 33 stehen mehrere Bundesliga-Profis, darunter Werder-Torwart Jiri Pavlenka und Hoffenheim-Star Andrej Kramaric. Das beste Rating erhält Edin Dzeko von der AS Rom. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Anzeige

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 33 für FIFA 18 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 33 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Das FIFA 18 Team of the Week 32: Auf diese Spieler dürft ihr euch freuen!

FIFA 18: TOTW 33 - Das ist das offizielle Team of the Week Andrej Kramaric, Edin Dzeko und Jiri Pavlenka stehen im FIFA 18 TOTW 33. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Profis es noch ins Team der Woche geschafft haben. © dpa, EA Sports/Montage Tor: Jiri Pavlenka (Werder Bremen) - Neue Stärke: 82 © imago Abwehr: Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) - Neue Stärke: 87 © 2017 Getty Images Abwehr: Juan Cuadrado (Juventus Turin) - Neue Stärke: 86 © Getty Images Abwehr: Alex Telles (FC Porto) - Neue Stärke: 86 © 2018 Getty Images Abwehr: Dante (OGC Nizza) - Neue Stärke: 86 © 2016 Getty Images Mittelfeld: Idrissa Gueye (FC Everton) - Neue Stärke: 85 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Gaston Pereiro (PSV Eindhoven) - Neue Stärke: 84 Mittelfeld: Bruno Fernandes (Sporting CP) - Neue Stärke: 84 © 2018 Getty Images Angriff: Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim) - Neue Stärke: 87 © dpa Angriff: Edin Dzeko (AS Rom) - Neue Stärke: 89 © 2018 Getty Images Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) - Neue Stärke: 86 © dpa Als Ersatzspieler auf der Bank: © imago Tor: Julian Cuesta Diaz (Wisla Krakau) - Neue Stärke: 76 © imago/Newspix Abwehr: Sean Morrison (Cardiff City) - Neue Stärke: 82 © imago/Action Plus Mittelfeld: Miguel Almiron (Atlanta United) - Neue Stärke: 82 © imago/ZUMA Press Angriff: Carlos Bacca (FC Villarreal) - Neue Stärke: 84 © imago Mittelfeld: Dusan Tadic (Southampton) - Neue Stärke: 83 © Getty Images Angriff: Marvin Ducksch (Holstein Kiel) - Neue Stärke: 81 Angriff: Giovanni Simeone (AC Florenz) - Neue Stärke: 81 © 2018 Getty Images Tor: Marco Wölfli (BSC Young Boys) - Neue Stärke: 76 © imago/Manuel Winterberger Angriff: Marc McNulty (Coventry City) - Neue Stärke: 80 © imago/PA Images Angriff: Michael Frey (FC Zürich) - Neue Stärke: 76 © imago/Geisser Angriff: Alex Revell (FC Stevenage) - Neue Stärke: 75 © imago/Action Plus Angriff: Eldor Shomurodov (FK Rostov) - Neue Stärke: 73 © 2018 Getty Images

FIFA 18: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Bundesliga-Stars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Im Tor steht mit Jiri Pavlenka Werder Bremens Matchwinner aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Dazu schafft es Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim in die Auswahl. Das beste Rating im Team der Woche hat aber Edin Dzeko von der AS Rom, der auf eine 89er-Bewertung kommt.

FIFA 18 TOTW: Was ist das Team of the Week?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 18. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

FIFA 18: Alle Stadien im Überblick EUROPAS TOPKLUBS: Santiago Bernabeu: Real Madrid © imago Donbass Arena: Shakhtar Donetsk Johan Cruijff Arena: Ajax © imago Juventus Stadium: Juventus © imago Parc des Princes: Paris © imago Stade Velodrome: Olympique Marseille © imago Mestalla Stadium: Valencia CF © imago Wanda Metropolitano: Atletico Madrid © imago San Siro: Milan und Inter © imago BUNDESLIGA: Volksparkstadion: Hamburger SV © imago Olympiastadion: Hertha BSC © imago Veltins Arena: Schalke 04 © imago Borussia Park: Borussia Mönchengladbach © imago Allianz Arena: Bayern München © imago PREMIER LEAGUE: Stamford Bridge: Chelsea © imago Dean Court: AFC Bournemouth © imago Etihad Stadium: Manchester City © imago The Hawthorns: West Bromwich Albion © imago Anfield: Liverpool © imago John Smith’s Stadium: Huddersfield Town © imago Vicarage Road: Watford totale © imago bet365 Stadium: Stoke City © imago Amex Stadium: Brighton & Hove Albion © imago Emirates Stadium: Arsenal © imago London Stadium: West Ham United © imago Goodison Park: Everton © imago Wembley: Tottenham Hotspur © imago St James Park: Newcastle United © imago Old Trafford: Manchester United © imago Turf Moor: FC Burnley © imago King Power Stadium: Leicester City © imago Liberty Stadium: Swansea City © imago Selhurst Park: Crystal Palace © imago St Mary's Stadium: Southampton © imago EFL CHAMPIONSHIP: KCOM Stadium: Hull City © imago Riverside: Middlesbrough © imago Loftus Road: QPR © imago Villa Park: Aston Villa © imago Carrow Road: Norwich City © imago EFL LEAGUE ONE: Fratton Park: Portsmouth © imago REST DER WELT: Azteca Stadium: Club America © imago The Monumental: River Plate © imago King Abdullah Sports City: Al Ittihad und Al Ahli © imago Suita City Football Stadium: Gamba Osaka © imago The Bombonera: Boca Juniors © imago BC Place Stadium: Vancouver Whitecaps © imago StubHub Center: LA Galaxy © imago King Fahd International Stadium: Al Hilal, Al Nassr und Al Shabab © imago CenturyLink Field: Seattle Sounders © imago

KOMMENTIEREN