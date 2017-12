FIFA 18: Ultimate Team of the Group Stage veröffentlicht! Die besten Karten hier

Überraschend hat Entwickler EA Sports neue Karten für den beliebten Modus Ultimate Team in FIFA 18 (FUT) veröffentlicht. Normalerweise gibt es nur einmal in der Woche spezielle neue Karten für die Spieler im Rahmen des "Team of the Week" (TOTW). Mit diesen extra starken FUT-Cards werden Spieler geehrt, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben.