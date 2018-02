FIFA 18 Ultimate Team: Ones to Watch Winter veröffentlicht - Alle Spieler hier!

In FIFA 18 erscheinen neue Karten - und diese sind ganz besonders. Die Ones to Watch Winter 2018 in FUT sind dynamische Special-Cards von Spielern, die im Winter den Verein gewechselt haben. Unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang und Alexis Sanchez sind dabei

Diese Karten MÜSST ihr haben! In FIFA 18 erscheinen schon am Freitag um 19 Uhr neue Karten für Ultimate Team. Und zwar keine gewöhnlichen Spezialkarten wie beim Team of the Week oder Team of the Year. Wie schon bei FIFA 17 werden bestimmte Spieler, die im Winter den Verein gewechselt haben, mit neuen Karten ausgestattet. Ihr könnt sie in der Zeit bis zum nächsten Freitag aus allen Packs ziehen. Mit Pierre-Emerick Aubameyang und sogar einem Spieler aus Bremen: Auf diese Stars könnt ihr euch freuen.

FIFA 18 Ultimate Team: Die Ones-to-Watch in der Winteredition! Wie wird sich Alexis Sanchez bei Manchester United schlagen? Er gehört auf jeden Fall zu den Ones to Watch in FIFA 18 - bringt er gute Leistungen profitieren die Spieler. Guckt euch an, wer noch zu den Winter OTW-Karten gehört! © dpa / Montage Verteidigung: Aymeric Laporte - gewechselt von Athletic Bilbao zu Manchester City (65 Mio. € Ablöse) - FUT Kartenwert: 84 © dpa Verteidigung: Virgil Van Dijk - gewechselt vom Southampton FC zum Liverpool FC (78,8 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 83 © imago / PA Images Verteidigung: Iñigo Martínez - gewechselt von Real Sociedad zu Athletic Bilbao (32 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 82 © imago / Cordon Press / Miguelez Sports Verteidigung: Nicolás Tagliafico - gewechselt von CA Independiente zu Ajax Amsterdam (4 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 79 © imago / Pro Shots Mittelfeld: Alex Sánchez - gewechselt vom FC Arsenal zu Manchester United (Spielertausch) - FUT-Kartenwert: 89 © imago / ZUMA Press Mittelfeld: Henrikh Mkhitaryan - gewechselt von Manchester United zum FC Arsenal (Spielertausch) - FUT-Kartenwert: 85 © imago / Action Plus Mittelfeld: Joao Mario - gewechselt von Inter Mailand zu West Ham United (Leihe) - FUT-Kartenwert: 83 © imago / Action Plus Mittelfeld: Ross Barkley - gewechselt vom FC Everton zum FC Chelsea (16,9 Mio. € Ablöse) - FUT-Kartenwert: 81 © imago / ZUMA Press Mittelfeld: Soualiho Meïté - gewechselt von der AS Monaco zu Girondins Bordeaux (Leihe) - FUT-Kartenwert: 81 © imago / PanoramiC Mittelfeld: Theo Walcott - gewechselt vom FC Arsenal zum FC Everton (22,5 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 80 © imago / Action Plus Mittelfeld: Francis Coquelin - gewechselt vom FC Arsenal zum FC Valencia (14 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 79 © imago / ZUMA Press Angriff: Michy Batshuayi - gewechselt vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund (Leihe) - FUT-Kartenwert: 80 © dpa Angriff: Cenk Tosun - gewechselt von Besiktas Istanbul zum FC Everton (22 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 78 © imago / ZUMA Press Angriff: Philippe Coutinho - gewechselt vom FC Liverpool zum FC Barcelona (120 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 86 © dpa Angriff: Pierre-Emerick Aubameyang - gewechselt von Borussia Dortmund zum FC Arsenal (63,75 Mio.€) - FUT-Kartenwert: 88 © dpa Angriff: Diego Costa - gewechselt vom FC Chelsea zu Atletico Madrid (66 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 86 © dpa Angriff: Gerard Deulofeu (FC Barcelona) - gewechselt vom FC Barcelona zum FC Watford (Leihe) - FUT-Kartenwert: 82 © imago / Action Plus Angriff: Lucas Moura - gewechselt von Paris Saint-Germain zu den Tottenham Hotspur (28,4 Mio.€) - FUT-Kartenwert: 82 © imago / Focus Images Angriff: Paul-Georges Ntep - gewechselt vom VfL Wolfsburg zur AS Saint-Etienne (Leihe) - FUT-Kartenwert: 79 © dpa Angriff: Ahmed Musa - gewechselt von Leicester City zu ZSKA Moskau (Leihe) - FUT-Kartenwert: 76 © imago / ZUMA Press Angriff: Milot Rashica - gewechselt von Vitesse Arnheim zum SV Werder Bremen (7 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 75 © imago / Nordphoto Angriff: Khouma Babacar - gewechselt vom AC Florenz zu US Sassuolo (Leihe) - FUT-Kartenwert: 76 © imago / Insidephoto Angriff: Jürgen Locadia - gewechselt von der PSV Eindhoven zu Brighton & Hove Albion (17 Mio.€ Ablöse) - FUT-Kartenwert: 76 © imago / Pro Shots

Die neuen Ultimate-Team-Karten heißen Ones to Watch (OTW). Also übersetzt Spieler, die man im Auge behalten sollte. Und genau das machen die dynamischen Cards. Die OTW-Karten passen sich automatisch an die Form ihrer realen Vorbilder an - und können sich zu einer richtig wertvollen Karte entwickeln. Wird der Spieler auf eurer OTW-Karte zum Beispiel ins Team of the Week gewählt, nimmt die Karte automatisch die speziellen verbesserten Werte an.

Viele der Karten werden nach der Veröffentlichung auch auf dem Transfermarkt erhältlich sein, denn mit ihnen lässt sich richtig gut handeln. Sie beherbergen nämlich ein gewisses Risiko. Wird der Spieler auf der Ones-to-Watch-Karte in kein Team of the Week oder ähnliches gewählt, besitzt ihr einfach nur die Standard-Karte, die es auf dem Transfermarkt auch wohl auch deutlich günstiger gegeben hätte.

FIFA 18 Ultimate Team - das ist das Team of the Week (TOTW) 20 Das neue Team of the Week hat es aus deutscher Sicht in sich: Zahlreiche Nationalspieler und Akteure aus der Bundesliga wurden nominiert - sogar ein Zweitliga-Kicker ist dabei! © imago/EA Sports/Montage Tor: Emiliano Viviano (Sampdoria Genua) - neue Stärke: 84 © imago/ZUMA Press Abwehr: Jérôme Boateng (FC Bayern München) - neue Stärke: 89 © dpa Abwehr: Naldo (FC Schalke 04) - neue Stärke: 86 © dpa Abwehr: Juanfran (Atletico Madrid) - neue Stärke: 85 © imago Mittelfeld: Samu Castillejo (FC Villareal) - neue Stärke: 83 © imago/ZUMA Press Mittelfeld: Ricardo Quaresma (Besiktas Istanbul) - neue Stärke: 85 © imago/Seskim Photo Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) - neue Stärke: 91 © imago Mittelfeld: Soualiho Meïté (Girondins Bordeaux) - neue Stärke: 81 © imago Angriff: Dries Mertens (SSC Neapel) - neue Stärke: 89 © imago/HochZwei/Syndication Angriff: Ángel Di María (Paris Saint-Germain) - neue Stärke: 86 © imago/PanoramiC Angriff: Filip Kostić (Hamburger SV) - neue Stärke: 84 © imago Als Ersatzspieler auf der Bank: © imago Tor: Hendrik Van Crombrugge (KAS Eupen) - neue Stärke: 78 © imago Abwehr: Santiago Arias (PSV Eindhoven) - neue Stärke: 81 © imago Mittelfeld: Edin Višća (Medipol Basaksehir) - neue Stärke: 82 © imago/VI Images Mittelfeld: Nolan Roux (FC Metz) - neue Stärke: 79 © imago/PanoramiC Mittelfeld: Waldemar Sobota (FC St. Pauli) - neue Stärke: 78 © imago/Jan Huebner Angriff: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam) - neue Stärke: 81 © imago/VI Images Angriff: Sofiane Hanni (RSC Anderlecht) - neue Stärke: 81 © imago/Panoramic International Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) - neue Stärke: 84 © dpa Angriff: Diego Castro (Perth Glory) - neue Stärke: 81 © imago/ZUMA Press Angriff: Fabrício dos Santos Messias (Portimonense SC) - neue Stärke: 76 © imago/Global Imagens Angriff: Raúl de Tomás (Rayo Vallecano) - neue Stärke: 79 © imago/MB Media Solutions Angriff: Moise Kean (Hellas Verona) - neue Stärke: 74 © imago/Gribaudi/ImagePhoto

Was ist Ultimate Team?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 18. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

