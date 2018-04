FIFA 18 Ultimate Team: TOTS veröffentlicht - Das ist das Community Team of the Season

Das Team of the Season Event in FIFA 18: Die besten Spieler der Saison werden in den Teams für ihre Leistungen ausgezeichnet und erhalten Spezialkarten, die es besser kaum gibt. Für jede der großen Ligen (Bundesliga, Premier League, La Liga, ...) bekommt ein eigenes Team mit den besten Spielern der Saison. Außerdem wählen die Fans das Community TOTS , mit ihren Lieblingsspielern dieser Serie. Zum Ende des Events wird außerdem das Ultimative TOTS , mit den allerbesten Spielern der Saison veröffentlicht.

Entwickler EA Sports hat jetzt das Community TOTS veröffentlicht. Wer hat es ins Community TOTS der Saison 2017/18 in Ultimate Team geschafft? Ganz einfach: Auf den Branchenseiten futwiz.com und futhead.com konnten die Spieler darüber entscheiden, wen sie in das Team der Saison wählen würden. Aus dieser Abstimmung ist nun das Community Team entstanden.

In Packs zu bekommen

Nun stellte EA Sports via Twitter das Team vor. Die begehrten Spezialkarten werden nun über Packs und den Transfermarkt in Umlauf gebracht. In der Woche nach der Veröffentlichung können die Spieler sie in Packs ziehen und auch themenbezogene Squad-Building-Challenges absolvieren, um an die gewünschten Karten zu kommen. Danach werden sie nur noch auf dem Transfermarkt zu bekommen sein.

Hier ist nun das komplette Community Team of the Season: