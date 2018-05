FIFA 18 Ultimate Team: TOTW 33 - Das ist die Prognose!

Dieses Team der Woche 33 in FIFA 18 Ultimate Team (FUT) kommt einmal mehr mit einer beachtlichen Star-Auswahl daher. In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - auch weil es dann eine spezielle, verbesserte Inform-Spielerkarte von ihnen in FUT gibt. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!