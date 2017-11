FIFA 18 Ultimate Team: Unglaublicher Trick in Squad Battles

Jedes Spiel in Ultimate Team gewinnen und viele Coins abkassieren! In FIFA 18 gibt es offenbar einen großen Trick, mit dem ihr einen Fehler im Spiel ausnutzen könnt. In FUT könntet ihr mit dieser Taktik wohl massiv in den Squad Battles punkten.

Dann könnte dieser Trick euch das Leben ab sofort deutlich leichter machen. Die Schlüssel zum Erfolg sind ausgerechnet die Bronze-Kicker, wie FUT-Spieler nun herausgefunden haben. Mit ihnen könne jedes Spiel im Singleplayer-Modus Squad Battles ganz einfach gewonnen werden. Und damit hat dieser Trick am Ende auch Auswirkungen auf den Online-Modus von Ultimate Team: Bei den Squad Battles gibt es nämlich massig Münzen und Packs mit seltenen Spielerkarten zu gewinnen.

Was sind Squad Battles eigentlich? Dieser Modus wurde in FIFA 18 eingeführt. Ihr bestreitet mit eurem Ultimate Team wöchentlich eine begrenzte Anzahl von Spielen gegen Computergegner. Je besser ihr gegen diese abschneidet, desto bessere Belohnungen wie Münzen oder Packs bekommt ihr am Ende der Woche. Um gut abzuschneiden, müsst ihr möglichst hoch gegen die CPU gewinnen. Wenn ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad der Computer-Teams auswählt (maximal "Ultimativ"), werden euch mehr Punkte für die wöchentliche Rangliste gut geschrieben.

Illegal? Rege Diskussion in der FIFA-Community!

Und da kommt der Trick im Ultimate Team zum Einsatz. Der Youtuber "Thefifapleb" hat ihn in einem Video anschaulich erklärt. Kurz zusammengefasst: Ihr benötigt viele Bronze-Spieler in eurem Team in einem Spiel gegen die "Ultimativ"-CPU-Mannschaft. Praktisch jeder Pass müsse auf einen Bronze-Spieler gehen. Seid ihr im Ballbesitz, sollen sich die Computergegner merkwürdig verhalten, wenn ihr den Ball abschirmt. Es soll plötzlich ganz einfach sein, durch die gegnerischen Reihen zu dribbeln. Die Gegner sollen durch die langsamen Spieler sogar dazu gezwungen sein, früher oder später ein härteres Foul zu begehen und vom Platz zu fliegen.

Was könnte dahinte stecken? In der FIFA-Community herrscht eine rege Diskussion, ob diese Praktik illegal ist - oder eben nur eine Taktik für FUT. Im Schweirigkeitsgrad "Ultimativ" werden alle Werte der gegnerischen Mannschaft auf das Maximum (99 Stärkepunkte) hochgedreht - offenbar auch die Aggressivität, was die Ungeduld der CPU-Spieler erklären würde, wenn ihr den Ball abschirmt.

