FIFA 18: WM-Modus und Team of the Season - Diese FUT-Events kommen noch

Im beliebten FIFA-18-Modus Ultimate Team stehen den Spielern noch einige spannende Sonder-Events bevor. Wir klären auf, wann WM-Modus, Team of the Season und Co. zu erwarten sind.

Anzeige

Es ist der beliebteste Modus im Fußball-Videospiel FIFA 18: Ultimate Team. Die Spieler können sich hier ihre Teams selber aus Karten zusammenstellen, die sie sich durch Spielleistungen und Handeln auf dem virtuellen Markt erarbeiten müssen. Der Modus ist aber auch besonders beliebt, weil er so nah an dem Spielgeschehen in der echten Fußball-Welt ist. So werden immer wieder Teams aus Spezialkarten mit verbesserten Werten von Spielern herausgegeben, die für ihre Vereine besonders gut in Form sind: Einerseits jede Woche das Team der Woche (TOTW), andererseits immer wieder auch spezielle Karten zu besonderen Anlässen. So erschien beispielsweise schon das Team des Jahres, aber auch Teams zu Feiertagen wie St. Patricks Day und dem Chinesischen Neujahr.

Kürzlich brachte Hersteller EA ein großes "Geburtstags-Event" zum neunjährigen Bestehen des Modus heraus. Spezielle Karten konnten dabei in Packs gezogen und in sogenannten Squad-Building-Challenges (SBCs) erspielt werden. In den SBCs müssen die Spieler ein Team mit besonderen Anforderungen zusammenstellen und können dies dann gegen Prämien eintauschen. Auch in der verbleibenden Zeit vor dem Release von FIFA 19 im Herbst dürfte es der Tradition gemäß noch einige größere besondere Events geben. Was erwartet die Spieler in der kommenden Zeit noch? Wir führen durch die restlichen vier Großen Special-Events:

​Team of the Season (TOTS)

Im Team der Saison werden die besten Spieler der Saison in den wichtigsten Ligen gekürt. In FIFA 17 gab es für diese Ligen ein Team of the Season: ​Premier League

Bundesliga

LaLiga Santander

Calcio A

Ligue 1

Eredivisie

Liga NOS (Portugal)

Liga Bancomer MX (Mexico)

Pro League (Belgien)

Süper Lig (Türkei)

Dawry Jameel League (Saudi-Arabien)

Primera Divison

Russian League

Rest der Welt

Championship (Zweite englische Liga)

MLS (erst im August, wenn dort die Saison vorbei ist)

Zusätzlich dazu dürfte es noch drei "Most-Consistent-TOTS" geben (eines für alle Gold-, eines für alle Silber- und eines für alle Bronzespieler) , in das Spieler kommen, die über die Saison konstant gespielt haben ohne eine Spezialkarte zu erhalten und ein "Ultimate TOTS", das die besten Spieler der Saison zusammenfasst. Es ist davon auszugehen, dass EA in diesem Jahr wieder die gleichen Teams der Saison herausbringt. Für die deutschen Fans dabei besonders interessant: Das Bundesliga Team der Saison wird von den Fans auf der Seite der Bundesliga gewählt. Letztes Jahr kam das erste Team der Saison am 12. Mai raus - dieses Jahr wahrschenilich früher! Um möglichst große Anlaufzeit für den WM-Modus zu haben, dürften schon Ende April die ersten Teams der Saison herauskommen. Das Event würde dann wahrschienlich bis Anfang Juni laufen.

Der "WM-Modus"

Das waren die FIFA-Cover-Athleten seit 1995 Das Cover von FIFA 95 zierte der norwegische Torhüter Erik Thorstvedt (damals bei Tottenham). FIFA 95 war das erste Spiel der FIFA-Reihe, das für den PC herauskam. © dpa Als FIFA 96 herauskam, galt der Pole Piotr Swierczewski (links im Trikot von Saint-Etienne) als großes Talent. Auf dem Cover ist er gemeinsam mit dem Engländer David Platt (damals Arsenal London) zu sehen. © dpa David Ginola von Newcastle United ist auf dem Cover von FIFA 97 zu sehen. Der Linksaußen stammt aus Frankreich, konnte sich in der Nationalmannschaft aber nie richtig durchsetzen. © dpa Sogar Andreas Möller schaffte es 1997 auf ein FIFA-Titelcover. Damals kickte der Mittelfeldspieler noch für Borussia Dortmund. © dpa Der Schalker Verteidiger Olaf Thon lief von 1984 bis 1998 insgesamt 52 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Er war der Cover-Athlet von FIFA 99. © dpa Auf dem Cover von FIFA 2000 ist Mehmet Scholl zu sehen. Der deutsche Nationalspieler lief von 1992 bis 2007 für den FC Bayern auf. © dpa Obwohl er seine Karriere im Jahr 2000 beendete, war Lothar Matthäus noch auf dem Cover von FIFA 2001 zu sehen. Damals war Lothar bereits 40 Jahre alt. © dpa Gerald Asamoah gewann mit dem FC Schalke 04 zwei Mal hintereinander den DFB-Pokal (2001 und 2002). Auf dem Cover von FIFA 2002 ist er im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. © dpa Für einige Jahre setzte EA Sports auf mehrere Fußballer gleichzeitig auf dem Cover. Bei FIFA 2003 waren es Roberto Carlos, Ryan Giggs und Edgar Davids. © dpa Alessandro Del Piero, Thierry Henry und Ronaldinho prangten auf dem Cover von FIFA 2004. Die drei gehörten zu den bekanntesten Fußballern dieser Zeit. © dpa Wieder drei internationale Stars zierten das Cover von FIFA 2005: Patrick Viera, Fernando Morientes und Andrij Schewtschenko. © dpa Vor der Weltmeisterschaft in Deutschland schaffte es auch wieder ein deutscher Spieler aufs Cover von FIFA 06. Gemeinsam mit Wayne Rooney und Ronaldinho war Lukas Podolski abgebildet. © dpa Lukas Podolski schaffte es für FIFA 07 ein zweites Mal aufs Cover. Ebenfalls wieder dabei ist der Brasilianer Ronaldinho. © dpa Offenbar gefiel EA die Kombination aus deutschen Stürmern zusammen mit Ronaldinho, denn bei FIFA 08 wurde Podolski durch Miroslav Klose ersetzt, der neben Ronaldinho gedruckt wurde. © dpa Bereits zum fünften Mal erscheint Ronaldinho auf einem FIFA Cover. Gemeinsam mit Kevin Kuranyi (wieder ein deutscher Stürmer) ziert er FIFA 09. © dpa Bastian Schweinsteiger und Wayne Rooney sind die beiden Cover-Stars für FIFA 10. © dpa Die deutsche Version von FIFA 11 zeigt Mesut Özil und René Adler. Beide spielten damals gemeinsam für die deutsche Nationalelf. © dpa Im Jahr 2011 kam FIFA 12 auf den Markt. Damals spielte Lukas Podolski wieder für den 1. FC Köln und Mats Hummels noch für Borussia Dortmund. © dpa FIFA 13 zeigte zum ersten Mal seit vielen Jahren keinen deutschen Fußballer mehr. Lionel Messi war 2012 frisch zum Weltfußballer gewählt worden, kein Wunder, dass er auf dem FIFA Cover abgelichtet ist. © dpa Ein Jahr später war Lionel Messi schon wieder der alleinige Cover-Athlet für FIFA 14. © dpa Langeweile? FIFA 15 sah keinen Grund, jemand anderes als Lionel Messi zu präsentieren. Zum dritten Mal in Folge war der Argentinier Cover-Athlet. © dpa Und schon wieder Messi. FIFA 16 ähnelte seinen drei Vorgängern sehr. © dpa Endlich etwas neues: Marco Reus ziert das Cover von FIFA 17, nachdem zuvor vier Mal Lionel Messi abgebildet war. © dpa Kaum zu glauben: FIFA 18 ist das erste FIFA, das Cristiano Ronaldo auf dem Cover zeigt. Die Rechte an Lionel Messi hat sich der Konkurrent Pro Evolution Soccer gesichert. © dpa

Dass EA zur diesjährigen WM in Russland einen eigenen Modus für FIFA 18 herausbringt gilt als gesichert. Dieser wird höchstwahrscheinlich in Form eines DLC (einer herunterladbaren Erweiterung für das Spiel) auftreten, das sowohl offline als auch online gespielt werden kann. Im Rahmen der WM und des DLC dürfte es dann auch ein größeres Event in UItimate Team geben. So gab es dies auch schon bei in FIFA 14 zur WM in Brasilien. In einem gesonderten, vom eigentlichen Ultimate-Team-Modus abgetrennten Modus konnten die Spieler das turnier nachspielen - in den Trikots, Bällen und Stadien des Turniers. Die Veröffentlichung des DLC steht unmittelbar bevor!

Team of the Tournament - K.O.-Phase

Erweiternd zum Team of the Group Stage mit den besten Karten der Vorrunde in den europäischen Wettbewerben, wird es wohl auch ein Team der K.O.-Phase geben, für das sich die Spieler mit den besten Leistungen in den K.O.-Spielen der Europa- und der Champions-League empfehlen. Das Team wird allerdings nicht zwangsläufig erst nach den Finals der Königsklasse und der Euro-League herauskommen: Im letzten Jahr veröffentlichte EA das Team bereits vor den Halbfinals der großen Turniere. Dieses Jahr sind die Halbfinals schon am 2. Mai durch, dann dürfen wir auch das Team erwarten.

FUTTIES

Zum Ende der Version FIFA 18, wenn FIFA 19 bereits in den Startlöchern steht, feiert EA tradtionell noch einmal einen großen Abgesang auf die alte Version. Zahlreiche SBCs und besondere Spielerkarten leiten das Ende der alten Version ein und machen Lust auf das neue Spiel. Letztes Jahr konnten alte SBCs noch einmal gespielt werden, die Gamer konnten Spieler wählen die Sonderkarten bekamen. Mit den FUTTIES ist Mitte Juli zu rechnen, das Event dürfte dann bis Anfang August gehen. Einen Monat später dürfte dann planmäßig auch FIFA 19 veröffentlicht werden.

FIFA 18: Die besten Ausreden FIFA 18: Der SPORTBUZZER zeigt die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage FIFA 18: Die besten Ausreden. © dpa/Montage

KOMMENTIEREN